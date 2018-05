(video) O nouă promisiune în campania electorală: Cum vede socialistul, Ion Ceban, schimbarea situației oamenilor cu dizabilități

Candidatul socialist la funcția de primar al capitalei, Ion Ceban, are ca obiectiv inițierea unui consiliu, care se va ocupă de examinarea problemelor cu care se confruntă oamenii cu dizabilități sau alte categorii vulnerabile din punct de vedere social. Dânsul tinde spre crearea căilor de acces pentru cei cu nevoi speciale chiar și în Primărie, dar și mai multe locuri de muncă.

Astfel, dânsul promite:

- elaborarea, pînă în noiembrie 2018, a unui program municipal pe termen mediu de susţinere a persoanelor cu nevoi speciale.

- formarea unui consiliu pe lîngă Primarul general al capitalei care se va ocupa cu examinarea şi soluţionarea problemelor actuale ale lor.

- instalarea a 20 de ascensoare pentru persoanele cu nevoi speciale în instituţiile medicale şi cele municipale administrative, dar şi a rampelor de acces pentru această categorie de cetăţeni în respectivele edificii, inclusiv la Primăria mun. Chișinău.

- instalarea urgentă a altor 20 de semafoare cu semnal sonor în capitală şi noi deja am identificat intersecţiile în care vor funcţiona acestea și amenajarea trecerilor de pietoni tactile pentru persoanele cu deficienţe de vedere.

- continuarea programului privind asigurarea persoanelor cu deficienţe de auz cu aparate auditive, a persoanelor cu deficienţe de vedere - cu ochelari speciali, bastoane, termometre, protezare oculară gratuit, etc.. Vom identifica și posibilităţi pentru asigurarea cu cărucioare a persoanelor cu deficienţe locomotorii.

- acordarea de ajutoare în ajunul sărbătorilor, dar şi a altor date marcante, pentru pensionari, persoanele cu nevoi speciale, din partea Primăriei, fiind vorba de peste 100 mii de beneficiari.

- extinderea centrelor sociale pentru acordarea serviciilor păturilor social-vulnerabile, inclusiv pensionarilor şi persoanelor cu nevoi speciale.

- redeschiderea centrului pentru persoane de vîrsta a treia şi persoanele cu nevoi speciale, dar şi construcţia încă a unui centru pe strada Haltei 2, pentru persoanele fără adăpost şi fără domiciliu stabil. La moment, experţii noştri examinează posibilitatea deschiderii unui astfel de centru şi în incinta spitalului nr. 4 din strada Columna.

- redeschiderea a trei cămine de pe teritoriul gimnaziului Decebal de la Botanica, pentru asigurarea cu spaţiu locativ social a tinerilor orfani şi a familiilor tinere.

- adoptarea, în acest an, a hotărîrii și regulamentului privind introducerea în state a 300 de asistenţi personali.