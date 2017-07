(video) O horă gigantică și doar ii împunse cu acul. Ce surprize vă așteaptă la cel mai colorat festival al anului - IA MANIA

Cea de-a V-a ediție a Festivalului IA MANIA vine cu mega surprize pentru toți cei care iubesc tradițiile autentice. Gastronomie, artizanat, dans, folclor - toate aceste vor fi la ordinea zilei mâine, 8 iulie, satul Holercani, raionul Dubăsari.



Descoperă ospitalitatea Dubăsarilor - este sloganul festivalului în acest an. Astfel, veți putea degusta cele mai delicioase bucate la concursurile: plăcinta Dubăsarilor, Gălușca Dubăsarilor, Tăria Dubăsarilor și Pâinea Dubăsarilor.

Pe lângă deliciile culinare și târguri de artizanat - regina zilei va fi IA. În acest an, la festival veți găsi doar ii împunse cu acul.



„Noi încercăm în fel și chip să ținem piept acestui val de ii false, de chich, care a apărut odată cu dragostea față de portul popular. Noi credem că s-a ajuns aici din necunoaștere. Am invitat la festival exclusiv artizani care cos ie manual. Nu am acceptat pe nimeni care vine și pretinde că vinde ie, pe când e doar o cămașă cusută la mașină și borodată la mașină. Vrem ca oamenii să facă diferența”, a declarat organizatoarea festivalului IA MANIA, Nata Albot.



„Tradiția spune că pentru ca o ie ca să fie frumoasă - trebuie să fie împunsă cu acul. Astfel, tu omori orice deochi, orice rău”, a adăugat co-fondatoarea Klumea, Viorica Nagacevschi.



La ora 17:00 toți paricipanții la eveniment vor fi invitați să se prindă într-o horă demnă de recorduri.



„Sperăm că toată lumea va fi destul de încinsă ca să se prindă într-o horă gigantică”, a punctat Albot.



Festivalul va culmina cu un concert live.



Biletul la Festivalul IA MANIA costă astăzi 50 de lei, iar mâine, în ziua evenimentului - 80 de lei. Pensionarii (la prezentarea carnetului de pensionar) și copiii până la 12 ani - intră gratis.









N-ai mașină dar vrei să ajungi la Festivalul IA MANIA 2017?

Începând cu 8:00 dimineața, de la stația de la Circ se va porni câte un maxi taxi spre Holercani.

Prețul unei călătorii va fi de 27 de lei.