(video) O femeie credea că semnează pentru instructajul de gripă porcină. Andrei Năstase, despre colectarea semnăturilor în favoarea votului uninominal

Liderul PPDA, Andrei Năstase, susține că a aflat cum au fost adunate semnăturile în favoarea votului uninominal. Acesta povestește că mai mulți oameni nu cunoșteau ce document semnează. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Alb&Negru de la UNIMEDIA.

„Noi am fost cu grupa Platformei DA la nord, la Briceni, Edineț, Ocnița, Bălți și Dondușeni. În toate aceste localități noi nu am găsit pe nimeni care, în mod voluntar, să fi semnat pentru această modificare. Am vorbit cu mai mult de o mie de oameni. Am găsit o doamnă din satul Baraboi. Doamna ne-a povestit un caz, cum ea și-a pus semnătura pe o asemenea listă. Deci, era la o înmormântare și la acea înmormântare a venit cineva cu o listă. I-au spus că e nevoie să pună niște semnături și doamna a întrebat pentru ce ar fi nevoie. Și i s-a spus: Semnați că ați trecut un instructaj pentru gripa porcină. Iată așa s-au strâns semnăturile”, a spus Andrei Năstase.

Acesta a subliniat și faptul că poate prezenta și dovadă pentru că, de obicei, cineva din echipă filmează tot ce se întâmplă ca să aibă probe.

Liderul PPDA a povestit și un caz în care locuitorii unui sat au crezut că e ministrul Agriculturii și îl învinuiau în problemele ce țin de agricultură.

„Am îndemnat politicienii și de la opoziție, și de la guvernare să meargă în teritoriu. Oamenii sunt foarte dezinformați și manipulați”, a conchis invitatul.

Emisiunea integrală poate fi vizionată aici.