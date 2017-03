(video) Nu vor flori și bomboane, vor egalitate. De Ziua Femeii au mărșăluit împotriva violului: NU înseamnă NU

Nu vor flori, bomboane și nici cratițe, vor egalitate. De 8 martie, Ziua Internațională a Femeilor, femei și bărbați au participat marșul feminist, întitulat în acest an „NU înseamnă NU”. Aceștia au mărșăluit împotriva violului și abuzului femeii.

Statisticile prezentate de poliție arată că doar anul trecut s-au produs 333 au fost violuri, iar numărul este în creștere de la an la an.

Oleg BREGA, activist civic: Cunosc cazuri în care a stat la închisoare chiar victima unui viol.

Activiști civici, persoane publice, jurnaliști, feminiști și toți cei care consideră violul o crimă s-au alăturat marșului.

Radion GAVRILOI, activist civic: Dacă persoana spune nu, înseamnă „nu”, nu e „da” sau „mai încearcă”.

Diana GUJA, bloggeriță: Cel mai important este să facem casocientatea să conștientizeze că un viol este de fapt o crimă și o crimă foarte gravă

Lilia a venit la marș însoțită de frații săi mai mici. Ea crede că astfel le va putea insufla acest spirit al egalității de gen.

Numărul participanților din acest an a crescut față de anii precedenți, ceea ce, zic organizatorii, dă speranțe.

Polina CEASTUHINA, co-inițiatoarea Grupului de Inițiative Feministe din Moldova: Genericul din acest an a fost unul care ne afectează pe toți și în acest an am avut mult mai multe persoane, am avut foarte mulți bărbați, pentru că avem nevoie și de sprijinul bărbaților ca să se înțeleagă ceea ce vrem să transmitem.

Mașul feminist a fost organizat al treilea an consecutiv la Chișinău și a fost organizat Grupul de Inițiative Feministe din Moldova în colaborare cu Plaztforma și Asociațiile Oberliht și GENDERDOC-M.