(video) „Nu tot ce zboară-n presă este adevărat”. Un nou spot despre educația mediatică vine să te-nvețe cum să filtrezi informația

„Nu tot ce zboară-n presă este adevărat”, asta vine să spună cel mai nou spot despre educația mediatică. Zilnic ne întâlnim cu fenomenul „fake news”(n.r. - știri false) și, de cele mai dese ori, putem cădea în plasa știrilor false, or spotul despre educația mediatică vine să ne spună ce trebuie să facem pentru a deosebi faptele reale de cele inventate.

„Spotul social de promovare a Educației Mediatice are drept scop dezvoltarea gândirii critice la consumatorul de presă. Am ales in acest sens câteva exemple relevante, care au circulat intens atât în presa tradițională, cât și on-line, atenționând privitorul că acestea sunt știri false și că nu tot ce se mediatizează intens in media este adevărat. Încercăm astfel să combatem fenomenul de manipulare și propagandă și să-l determinam pe consumatorul de presă să analizeze în mod critic mesajele media și să-și aleagă mai atent canalele de informare”, se arată în descrierea spotului.