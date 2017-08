(video) Noul BMW M5 va fi prezentat peste şase zile şi va avea o versiune specială First Edition

Compania BMW a publicat un scurt teaser video cu referire la o premieră pe care o va organiza peste câteva zile. Este vorba despre noua generaţie BMW M5, maşină care urmează să o vedem şi la Salonul Auto de la Frankfurt.

În imaginile video ni se arată parţial noul sedan într-o versiune specială numită First Edition, pregătită de BMW Individual. Se pare că aceasta va fi disponibilă din start şi doar într-un număr limitat de maşini.

O caracteristică unică a acestei ediţii va fi culoarea neobişnuită pentru caroserie, o nuanţă roşie închisă, pe care am putut-o vedea anterior pe coperta noului joc video Need For Speed Payback.

