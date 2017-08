(video) Nistor Grozavu, indignat de articolul cu referire la averea sa: Până atunci, eu am locuit în stradă?

După ce Ziarul de Gardă a publicat un articol despre averea lui Nistor Grovazu, viceprimar de Chișinău din 2007, care a preluat la sfârșitul lunii iulie 2017 interimatul funcției de primar al capitalei, funcționarul a venit cu o replică către jurnaliști. Acesta a părut indignat de faptul că reporterii s-au referit la apartamentul său, din centrul capitalei, cu o suprafață de 186 m.p, în care trăiește și fostul președinte democrat, Marian Lupu.

„Eu nu am venit acolo pentru că mai locuia cineva în casa ceea. Am o singură întrebare pentru Ziarul de Gardă, da ce până atunci eu am locuit în stradă? Declarațiile le-am făcut și înainte de anul 2010. Lucrând la primărie vrând, nevrând tot timpul te afli în vizor, unde nu ai fi, nu poți fi liber în multe acțiuni, ect. Nu poți spune tot ce gândești, pentru că imediat va fi interpretat, tot timpul trebuie să-ți controlezi acțiunile, nu cumva să faci ceva ce nu ar corespunde acelor viziuni pe care le au oamenii”, a declarat Nistor Grozavu, după ședința de astăzi, a primăriei Chișinău.

UNIMEDIA amintește că, Nistor Grozavu figurează în dosarul parcărilor cu plată din capitală. Funcționarul se află la libertate, fiind cercetat sub control judiciar.