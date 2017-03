(video) Nicio surpriză. Cei 14 deputați transfugi au aderat la fracțiunea PDM

Membrii platformei social-democrate „Pentru Moldova”, care și-au dat votul de încredere Guvernului Filip anunță că aderă la fracțiunea PDM. Anunțul a fost făcut de către deputata Violeta Ivanov, care a ieșit, alături de Marian Lupu la briefingul de presă.

„De azi PDM este într-o componență de 34 de deputați, devenind cea mai mare fracțiune din Parlament”, a precizat Marian Lupu.



UNIMEDIA amintește că scenariul acesta a fost prezis de analistul Igor Volnițchi, care, într-un editorial de al său din 31 ianuarie, scria că „la fracţiunea PD vor adera ceri 14 deputaţi ex-comunişti. În acest caz, PD va avea cea mai mare fracţiune parlamentară (34 de deputaţi), ceea ce-i va permite să iniţieze de sine stătător chiar şi proiecte de modificare a Constituţiei”.



Totodată, acesta mai scrie că „din mai multe fracţiuni parlamentare ar urma să plece în total 15 deputaţi. Potrivit unor informaţii, dintr-o fracţiune ar urma să plece 7 deputaţi, din două – câte trei, iar din una – doi deputaţi.



Unii cred că acesta va fi un prim pas spre reformatarea ulterioară a guvernării, or cei 15 plus cei 34 de actuali şi potenţiali deputaţi democraţi, plus cei 7 ex-deputaţi liberal-democraţi care deja fac parte din coaliţia majoritară, plus eventual trei deputaţi ai PPEM pot lesne forma o majoritate de guvernare, care i-ar lăsa pe liberali în opoziţie.



Alţii merg şi mai departe şi afirmă că va fi vorba nu atât de o coaliţie, cât de un megapartid, constituit în baza PD, care va deţine guvernarea de unul singur”.