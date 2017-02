(video) Natalia Politova-Cangaș, audiată în dosarul Platon. Avocat: La 90% din întrebările apărării a răspuns cu „nu țin minte”

Astăzi a avut loc o altă ședință în dosarul Platon, în lipsa omului de afaceri. Procurorii au invitat-o pe Natalia Politova-Cangaș. Avocatul lui Platon, Eduard Rudenco a declarat presei că aceasta nu i-a răspuns concret la întrebări și ca a vorbit „despre tot și despre nimic”.

„Am fost invitată în calitate de martor. Având în vedere că ședința are loc cu ușile închise eu nu am dreptul să va dau detalii pe marginea acestui proces. M-au audiat trei ore. Eu am dat depozițiile și sunt liberă”, a declarat Politova.

Totodată, unul din avocații lui Platon, Eduard Rudenco afirmă că fosta șefă a Victoriabank, Natalia Politova-Cangaș nu i-a oferit răpsunsuri concrete la întrebările apărării.

„Despre tot și despre nimic. I-am dat o mulțime de întrebări, iar la 90% din ele doamna Politova a răspuns cu „nu țin minte”. La întrebările procurorului de la ședința trecută ea a răspuns cât de cât clar și tranșant. După declarațiile ei din ședința trecută ea de fapt nu a confirmat învinuirea. S-a constatat o singură faptă: că într-avevăr au fost patru companii creditate și creditele au fost rambursate, adică datorii Victoriabank către creditori nu are”, explică Eduard Rudenco.

Despre Corneliu Ghimpu, avocatul spune că urmează încă să fie audiat.

Domnul Ghimpu (n.r. Cornel Ghimpu) activa la Victoriabank, a fost a treia persoană acolo, după Politova, dacă nu mă greșesc. Acuma va fi audiat și el. Martorii apărării sunt cam 20-30 de persoane, numele nu le pot da. Procurorul are 13 martori. Am fost luni la Veacesalv Platon, am chemat medicii care au constata leziuni corporale, în sfârșit a fost proces verbal de constatare. Am depus o plângere în acest sens la Procuratura Generală în acest sens, așteptăm rezultate”, mai adaugă avocatul.

Vedeți declarațiile integral în înregistrarea video de mai jos.