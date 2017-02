(video) Nadejda Hriptievschi: Dacă se adoptă legea liberalizării capitalului, R. Moldova va fi izolată pe plan extern

Directoarea de programe de la CRJM, Nadejda Hriptievschi consideră că proiectul de lege cu privire la liberalizarea capitalului este un test pentru democrația din R. Moldova, dar și pentru guvernare. Țara noastră nu este în situația să se joace cu focul. Despre asta invitata a vorbit în cadrul emisiunii Alb&Negru.

”Proiectul de lege cu privire la liberalizarea capitalului este foarte periculoasă, pentru R. Moldova pentru că ar permite oamenilor care au acumulat averi, indiferent cum au făcut asta, să și le declare cu achitarea unei taxe de 2% și să devină oameni cu acte în regulă. Este și o interdicție ca nicio autoritate să nu aibă dreptul să verifice proveniența acestor averi”, a subliniat invitata.

Jurista îi contrazice pe cei care susțin această inițiativă.

”Sunt foarte multe opinii. Am tot auzit că unii mai spun că poate ar mai bine să facem această amnistie, dacă tot avem atâta corupție în țară și apoi să mergem înainte. Oameni buni, nu este deloc așa. Avem 25 de ani de Independență, avem obligații de declarare a veniturilor de câțiva ani. Am avut CNI, avem CNA. Nu o putem lua acum de la zero. În 2007 am avut o astfel de amnistie, de ce nu și-au declarat atunci toți banii?”, s-a intrebat invitata.

Nadejda Hriptievschi mai crede că orice amnistie dă un semnal pentru populație că se poate de trișat.

”Când devine o normă să fii corupt, să nu declari toate proprietățile, atunci nu mai poți sparge cercul acesta vicios. Trebuie odată și odată să îl spargem. Dacă sunt funcționari publici care au acumulat averi mari și acum se tem că le vor pierde, plecați în sectorul privat. Lăsați să vină în sectorul public cei care nu au ce ascunde. Cei care au lucrat ani buni la stat și acum stau în chirie reiese că sunt proști, iar judecători cu trei apartamente, spații de chirie, case nu știu pe unde sunt etalon. Atunci când etalonul devine persoana care în mod evident nu potea să își facă averi decât prin fraude, este foarte grav. Când președintele țării spune că îl ajută financiar părinții ca să își mențină o casă luxoasă, evident că este un semnal prost. Este un test pentru democrație și guvernare”, a conchis directoarea de programe CRJM.

