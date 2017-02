(video) NASA anunţă descoperirea deceniului: S-au găsit 7 planete de mărimea Pământului care orbitează aceeaşi stea într-o zonă locuibilă

Cu ajutorul telescopului Spitzer Space a fost descoperit primul sistem alcătuit din şapte planete de mărimea Pământului care orbitează aceeaşi stea, a anunţat NASA, într-o conferinţă de presă. Trei dintre ele se află într-o zonă cu un mediu propice pentru a fi locuibil, notează descopera.ro

În cadrul sistemului TRAPPIST-1 au fost descoperite 7 planete asemănătoare Terrei care orbitează aceeaşi stea aflată la 40 de ani lumină depărtare de Pământ, a anunţat cercetătorul Thomas Zurbuchen, asociat al Science Mission Directorate din Washingron. Trei dintre cele şapte planete au fost descoperite în mai 2016.



Această descoperire din afara sistemului nostru solar este rară, deoarece planetele ar putea fi similare ca mărime cu Pământul, ceea ce înseamnă că ar putea avea apă pe suprafeţele lor şi eventual ar putea suporta forme de viaţă.

Planetele se află în constelaţia Vărsătorului. Aflându-se în afara sistemului nostru solar, aceste planete sunt cunoscute ca exoplanete. Sistemul de exoplanete este denumit TRAPPIST-1.

Descoperirea reprezintă un nou record pentru cel mai mare număr de planete aflate într-o zonă cu un mediu locuibil. Toate planetele ar putea deţine apă vitală pentru susţinerea vieţii. ,,Descoperirea reprezintă o piesă semnificativă de puzzle atunci când vorbim de medii care ar putea susţine viaţa,'' spune Thomas Zurbuchen.



,,TRAPPIST-1 ne oferă o şansă unică de a studia în anii următori atmosfera planetelor de mărimea Terrei,'' a spus Nikole Lewis, astronom din cadrul Space Telescope Science din Baltimore, Statele Unite ale Americii. Sistemul are o vechime de cel puţin un miliard de ani. ''Planetele b, c, şi d se află în apropiere de stea, zona cu un mediu propice pentru a fi locuibil,'' a adăugat el, precizând că, cu ajutorul telescopului Hubble, ,,vom reuşi să aflăm cu exactitate detalii despre atmosfera planetelor până în 2020.''



La rândul său, Sean Carey, manager în cadrul Spitzer Center al NASA din California, a afirmat: ,,Este cea mai importantă descoperire la care am asistat în ultimii 14 de ani, în care am operat telescopul Spitzer.''

Având în vedere densităţile planetelor acestea par a fi stâncoase. În cadrul cercetărilor viitoare, experţii vor determina dacă planetele sunt bogate în apă şi dacă aceasta se află şi în stare lichidă la suprafaţă. Masa exoplanetei h, cea mai îndepărtată de stea, nu a fost estimată încă, cercetătorii speculând că ar putea fi ,,o lume îngheţată,'' dar sunt necesare cercetări viitoare.



,,Cele şapte minuni din TRAPPIST-1 sunt primele planete de mărimea Pământului care au fost descoperite orbitând o astfel de stea,'' spune Michael Gillon, principalul cercetător al studiului, din cadrul Universităţii Liege din Belgia.



Spre deosebire de Soarele nostru, steaua din TRAPPIST-1 este considerată extrem de rece, astfel fiind posibilă existenţa apei lichide pe planetele din apropierea sa. Toate planetele din TRAPPIST-1 sunt mult mai apropiate de stea în raport cu distanţa dintre Mercur şi Soare.