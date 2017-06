(video) Moldoveanca Lilia Lebădă: Timp de o lună nimeni din diasporă să nu trimită niciun leu, va fi criză în Republica Moldova

Președinta Asociației umanitare ”Soarele în viața ta” din Italia, Lilia Lebădă, a venit cu o propunere și anume moldovenii din diasporă să nu trimită niciun leu acasă timp de o lună, în cazul în care nu vor fi ascultați de autoritățile de la Chișinău. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Alb&Negru de la UNIMEDIA.

„Eu aș face o încercare, timp de o lună, nimeni din diasporă să nu trimită niciun ban acasă și atunci s-ar vedea foarte bine diferența. Când vom face acest lucru, vedem, ne vom mobiliza dacă nu vom fi respectați și auziți. Dacă vom face acest lucru, va fi o criză, lumea nu ar avea bani să cumpere produse alimentare, strictul necesar”, a declarat Lilia.

Reprezentanta din diasporă a mai spus că deseori li se spun că sunt trădători: „Ne simțim folosiți, nu suntem trădători, nu am plecat de bine. Din experiența mea personală, nu-mi lipsea ce să mănânc, dar m-am gândit că în spate am un frate și o soră, iar părinții nu le pot asigura un viitor decent, de aceea am plecat. Nu putem fi numiți trădători.”

Lilia Lebădă a venit în țară pentru a participa la protestul de duminică, 11 iunie, împotriva schimbării sistemului electoral.

Emisiunea integrală poate fi urmărită aici.