(video) Moldova prin ochii presei din România: Săracii se adâncesc în sărăcie, iar bogaţii devin tot mai bogaţi

Înainte de alegeri, Moldova a devenit ținta unui articol al postului de televiziune Digi24.ro. Într-un reportaj realizat la Chișinău, postul TVface ajunge la concluzia că aproape jumătate din populaţia ţării a plecat să muncească în străinătate şi nu mai are degând să se întoarcă vreodată. Totuși în anul 2012, la o populaţie de aproape patru milioane de locuitori, existau în Moldova 75 de milionari, cu o avere totală estimată la 8 miliarde de dolari, mai scrie postul român.

Suma este cu aproape 20 la sută mai mare decât Produsul Intern Brut al Republicii Moldova, raportat în anul 2015 (6,6 miliarde de dolari).

„Cele mai mari averi se fac prin utilizarea statului în calitate de instrument de dobândire şi redistribuire a venituror. De aceea politician înseamnă mai mult decât o opţiune politică. Există şi o rată înaltă a economiei tenebre, a economiei nedeclarate, care alimentează şi implică o bună parte a cetăţenilor, estimativ 30 - 40 %, în această economie tenebră”, explică Roman Chirca, expert în economie.

În Chişinău, ca de altfel în toată Basarabia, săracii se adâncesc în sărăcie, iar bogaţii devin tot mai bogaţi, arată un studiu de caz elaborat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Moldova.

Valerian Mânzat este unul dintre personajele excentrice ale Chişinăului. Avocatul vedetă s-a făcut cunoscut în special prin postările pe reţelele de socializare. Omul legii nu-şi refuză nimic: vacanţe, cadouri, maşini scumpe.

„Numele BOS mi-a apărut aşa, am văzut undeva în Europa, pe la Monaco, am văzut aşa o categorie de numere şi mi s-a părut OK. Mi s-a părut perfect şi am hotărât că ar arăta frumos”, mărturiseşte Valerian Mânzat.

Privit cu admiraţie sau cu suspiciune, Valerian Mânzat nu se sfieşte să arate cât este de bogat, într-o ţară atât de săracă.

„La un moment dat, nu că mă jucăm, dar mă distrăm cu pozele care le postam, nu mă emoţionam, nu mă ruşinam, cu toate că un şir de prieteni, cunoscuţi, tot îmi comunicau: de ce, pentru ce? (...) Sunt fericit, nu am ce ascunde, mă bucur de ceea ce este şi vreau să o împart cu voi”, explică avocatul.

Chişinăul este, însă, oraşul inegalităţilor. În piaţa de lângă gară vin cei care vând tot ce au mai valoros prin casă, ca să aibă ce să mănânce. Lida Obleac este nevoită să se descurce cu o pensie de 35 de euro, aşa că dă la preţ de nimic amintiri adunate într-o viaţă.

„Bibelouri de pus pe mobilă, că strâng o grămadă de colb, nişte jucării, nişte andrele, că de acum m-am săturat de împletit, le-am adus aici. Cerceluşi, brăţări de-ale fetelor. Am două fete, au plecat peste hotare, de acum ele poartă aur şi ce mai poartă ele, ce-şi permit”, spune femeia.

Nu este uşor să prinzi un loc în talciocul improvizat, unde sunt cele mai bune preţuri din oraş.

„Se vine aici cu o zi înainte, la ora 3:00, ca să prinzi loc, stai toată noaptea şi-l păzeşti şi a doua zi vinzi. (...) Astăzi am făcut la vreo 300 (de lei moldovenești - n.r.). Cât înseamnă? Vreo 15 euro”, explică Lida.

Suma înseamnă aproape jumătate din pensia pe o luna. Deşi totul se vinde pe sume derizorii, comercianţii ambulanţi lasă oricât din preţ.

„Copiii nu ştiu că eu vin aici, noi nu spunem la copii, la nepoţi, că iată, eu vin în stradă şi vând, fiindcă e o înjosire”, mărturisește o femeie care a venit să vândă te miri ce la talcioc.

Salariile în Chişinău variază între 150 şi 200 de euro. Aşa că se găsesc destui amatori de chilipiruri.

Alegerile prezidenţiale îi găseşte pe cei mai mulţi dintre moldoveni dezgustaţi de sărăcie, nesiguranţă, corupţie şi de ineficiența liderilor partidelor proeuropene.

Topul bogaţilor din Republica Moldova:

1. Anatol Stati

avere estimată: 2 miliarde de dolari

afaceri: domeniul petrolier, în Kazahstan şi Sudan

2. Vladimir Plahotniuc

avere estimată: 2 miliarde de dolari

afaceri: domeniul petrolier, firme de pază, domeniul bancar.

3. Vlad Filat

avere estimată: 1,2 miliarde de dolari

afaceri: domeniul imobiliar în Republica Moldova şi România

4. Vladimir Voronin - fost preşedinte al Republicii Moldova, timp de opt ani, în două mandate consecutive

avere estimată: 700 de milioane de dolari

5. Nicolae Ciornăi, fost vice-director Lukoil