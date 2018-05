(video) Moldova IT Park – peste 160 de companii înregistrate în doar patru luni de activitate. Ce spun rezidenții primului parc IT din țara noastră

La doar patru luni de la lansare, primul parc din domeniul Tehnologiei Informației din țara noastră – ”Moldova IT Park” – numără 164 de rezidenți, iar interesul din partea companiilor este în creștere. Printre facilitățile și stimulentele fiscale acordate rezidenților parcurilor IT, cea mai mare greutate o are, pentru rezidenții actuali și potențiali, impozitul unic în mărime de 7% din venitul din vânzări și eliminarea barierelor birocratice.

Acest impozit unic include: impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător, impozitul pe venit din salariu, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajați și angajatori, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală, taxele locale, impozitul pe bunurile imobiliare și taxa pentru folosirea drumului.

Cuantumul stabilit pentru impozitul unic, precum și mecanismul de administrare a acestuia, le permite managerilor să valorifice oportunități reale de creștere a companiilor și motivare a angajaților, oferind industriei IT din țara noastră avântul și premisele necesare unei dezvoltări fără precedent.

Amdaris este una dintre companiile care a salutat decizia de creare a Parcului IT și s-a alăturat inițiativei, obținând statutul de rezident în luna februarie. Compania își are sediul în Marea Britanie, cu centre de dezvoltare localizate în Republica Moldova și România. În Moldova, compania își desfășoară activitatea de 9 ani și are peste 100 dezvoltatori.

”Decizia de a deveni rezident al Parcului IT a fost una strategică. A fost destul de tentant să simulăm bugetele Centrului în contextul rezidenței în cadrul Parcului IT, cât și în cazul în care businessul nu ar fi rezident al Parcului. De aici am venit și cu alte idei frumoase, pe care le-am dezvoltat în continuare” a menționat Petru Haheu, Director al Centrului Amdaris Moldova.

Angajații din domeniul IT au fost primii care au resimțit beneficiile. Mihai Marandici, Senior Developer în cadrul Amdaris ne-a vorbit despre efectul imediat produs de obținerea statutului de rezident de către companie: ”S-a revizuit grila salarială. Impozitul unic permite companiilor să investească mai mult în tehnica de calcul, să creeze oficii mai confortabile pentru angajați și să organizeze mai multe traininguri pentru echipa noastră”.

Directorul Centrului Amdaris încurajează companiile IT să se alăture Parcului IT: ”În cadrul parcului ai acces la o comunitate mai largă de companii IT, se organizează întruniri periodice, unde se discută elemente ce țin de administrarea unei companii în cadrul parcului IT, sunt invitați reprezentanți ai instituțiilor de stat pentru a oferi anumite explicații și a veni cu propuneri privind optimizarea proceselor de afaceri”.

Scopul principal al Parcului pentru tehnologia informației „Moldova IT Park” este de a crea o platformă organizațională cu un set de mecanisme şi facilități inovative necesare pentru impulsionarea creșterii industriei tehnologiei informației, crearea de noi locuri de muncă şi atragerea investițiilor locale şi străine.

Parcul urmărește valorificarea oportunităților de creștere a industriei IT prin implementarea unui cadru de reglementare previzibil şi motivant prin facilitarea sistemului fiscal şi de administrare a afacerilor. Mai multe detalii privind procedura de înregistrare în calitate de rezident al Moldova IT Park aflați pe: www.moldovaitpark.md.