(video) Moarte stupidă pentru un moldovean în SUA: Ar fi fost strivit de o autospecială în timp ce-și lega șiretul la pantof

Una din ipotezele poliției este că Alexandru s-ar fi așezat în genunchi ca să-și lege șiretul la pantof, iar în acest moment, o autospecială l-a lovit în plin.

Presa locală scrie că în zonă este un șantier și multe vehicule de mare tonaj circulă prin zonă.

„Informațiile indică faptul că autospeciala era implicată în cadrul unei construcții a unui complex de apartamente. Momentan, ancheta relatează că șoferul autospecialei nu a încălcat regulile", declară poliția locală.

Alexandru Culai era din Băcioi și a plecat în SUA, Sacramento, în 2005 într-un turneu pentru patru luni, însă s-a întors acasă doar în toamna 2017, declara bărbatul acum câteva luni într-un interviu pentru postul de televiziune Moldova 1.

„Am aterizat în San Francisco și pentru mine America era ca o navă cosmică și când am mers cu mașina până în Sacramento și am văzut străzile mici de parcă eram într-un sătuc îndepărtat din Moldova, m-am dezamăgit. „This is my dream” (tr: Acesta este visul meu), am spus atunci. Apoi m-am obișnuit. Americanii sunt foarte simpli”, a spus Alexandru în cadrul unui interviu.

El scria versuri, compunea muzică și cânta. În Moldova a studiat la Conservator și la colegiul de muzică.

Alexandru a continuat pasiunea sa pentru muzică și a deschis o școală pentru copii în orașul Seatlle.