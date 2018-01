(video #MoJo) Interviu cu liderul PPDA, Andrei Năstase. Despre realizările din 2017, presiuni și mișcările de șah de pe arena politică

R. Bună ziua domnule Năstase și vă mulțumesc că ați acordat un interviu pentru redacția UNIMEDIA.

Suntem la finele anului 2017. Anul acesta a fost un an greu pentru PPDA, dar și pentru alte formațiuni. Cum a fost pentru partidul dumneavoastră?

Pub

A.N. Anul 2017 a fost un an dinamic, un an cu multe evenimente. Foarte important pentru Platforma Demnitate și Adevăr, prin prisma că am fost acceptați ca membri ai Partidului Popular European (PPE), cea mai importantă familie politică europeană. Această perioadă a fost importantă pentru că avem și realizări vizibile. Am continuat să ne vedem de activitatea noastră, am continuat să ne consolidăm structurile teritoriale. În paralel am reușit, dacă vă aduceți aminte la începutului anului se punea la cale o lege a Amnistiei Fiscale, și iată, prin eforturile noastre, cu ajutorul partenerilor interni, vorbesc de societatea civilă și reprezentanți ai altor partide de opoziție, dar și parteneri externi, am reușit să oprim guvernarea în demersul ei de a amnistia fiscal pe cei care s-au făcut vinovați de furtul miliardului, de spălătoria rusească prin intermediul sistemului bancar și judiciar moldovenesc. Sunt lucruri importante care au avut în 2017, dacă vorbit din perspectiva partidului nostru.

R. Cu ce plan de acțiuni vine formațiunea în 2018. Pe ce se va axa?

A.N. Noi suntem consecvenți în ceea ce facem. De când ne-am constituit, am venit în permanent cu inițiative de ordin social-economic, de ordin popular, de ordin anticorupție. În 2017, știți foarte bine că nu a existat ca noi să nu venim cu o inițiativă benefică cetățeanului, fie în ce privește anularea legii miliardului, fie în ce privește și anularea legii amnistiei fiscale, fie inițiativele noastre cu privire la sprijinul pentru producătorului autohton, a micului business, a pensionarilor. Am venit cu o propunere consistentă de reformare reală a sistemului de pensionare, astfel, încât în Republica Moldova să nu existe măcar un om, care să aibă o pensie sub minimul existenței, așa cum se întâmplă în RM astăzi – 523 de mii de pensionari au pensia sub minimul de existență.

În 2018, vrem să facem același lucru, să venim cu propuneri utile, atât oamenilor, cât și acestei guvernară, care, dacă nu o duce capul să facă lucruri bune pentru oameni, de ce nu s-ar inspira din propunerile noastre.

R. Vreau să ne referim acum la unele mișcări politice care au avut loc în ultima perioadă. Leancă, Gaburi, Tănase au fost propuși la funcțiile de miniștri, cum vedeți aceste schimbări pe tabla de șah?

A.N. Nici măcar nu e pe tabla de șah, este mai degrabă un joc de cărți, pentru că bandiții nu joacă șah, bandiții joacă cărți. Mulți spun că este o remaniere la Guvern. Ce fel de remaniere? Este de fapt o reanimare a unor fosile oligarhice, care în mod normal ar trebui astăzi să putrezească în pușcărie, pentru miliardele furate de la cetățeni, pentru atacurile raider, pentru spălătoria mafiei rusești sau transformarea RM într-o spălătorie a mafiei rusești. Știți foarte bine cele 30 de miliarde de dolari, deconspirate inițial ca și 18 miliarde, pentru că atâtea am cunoscut atunci. Acum foarte multă lume încearcă să înțeleagă ce se ascunde în spatele acestei mișcări. Două lucruri – coordonatorul acestei țări, dar și a tot ce se întâmplă în RM, scoate în față aceste fosile, crezând ele mai au încă sprijinul înafara țării. Este clar că Leancă nu se bucură de nici un fel de sprijin, Gaburici cu atât mai puțin, Tănase la fel. Oamenii aceștia sunt epuizați aici în interior. Ei, speranța lui Plahotniuc este că Leancă ar mai avea susținere în Germania și Bruxelles, că Gaburici ar fi avut odată susținere în SUA și ar mai putea să o păstreze și acum, că Tănase ar avea anumită susținere în România. Dar greșește amarnic. Asta ar fi pe de o parte, dar pe de altă parte, scoaterea în față a acestor fosile, acoperă anumite lucruri murdare, ilicite, care se produc în momentul de față. Societatea civilă, presa de investigație, presa liberă trebuie să fie cu ochii pe această guvernare și să fie cu ochii pe această guvernare și să înțeleagă că toate aceste fumigene, dacă aici s-a aprins un foculeț, neapărat trebuie să ne gândim ce se întâmplă în altă parte.

R. De multe ori ați fost acuzat că agenda politică a partidului se axează împotriva unei singure persoane, a liderului PD, Vladimir Plahotniuc. Cum comentați aceste acuzații.

A.N. Hai să vedem cine stă în spatele acestor acuzații. O să vedeți din ce zonă vin aceste lucruri. O să vedeți că vin din partea analiștilor politici a lui Plahotniuc, în marea lor parte. Tot ei o să vină și o să spună că nu avem un program, păi în viziunea lor nu avem un program, pentru că nu îl văd. Eu propun dumneavoastră să facem un exercițiu, să mergem în fiecare săptămână să vedem ce a făcut Platforma Demnitate și Adevăr, care au fost inițiativele ei. Că venit de pe poziția unui partid de opoziție, păi în opoziție cu cine ar trebuie să fim, dacă nu cu un regim. Iar acel regim are un nume, iar acel nume astăzi se identifică cu Plahotniuc. Personal nu am nimic cu el. I-am promis și îi promit în continuare cel mai echitabil proces de pe lumea asta. Eu sunt un om al dreptului și vom asigura să aibă parte de cel mai echitabil proces în conformitate cu articolul 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Acum, având undeva 90 la sută din media capturată, împărțită întrucâtva și cu Dodon, sigur vor veni și vor spune că aceștia sunt antisistem și aceștia nu vin cu nicio propunere. Uitați-vă câte propuneri a făcut domnul Slusari, dar uitați-că câte propuneri a făcut domnul Moțpan pe domeniul său de activitate. Îl avem pe domnul Plavlovschi, un bun specialist în materie de drept și în materie de combatere a corupției. Dacă o să vă duceți prin întreaga garnitură a PPDA, o să vedeți oameni care nu vorbesc numai despre Plahotniuc. Noi toți vorbim despre un regim oligarhic, al cărui nume este Plahotniuc.

R. Regimul este doar Plahotniuc sau este și Dodon?

A.N. Nu, nu, nu. Regimul este Plahotniuc – un regim oligarhic, iar Dodon este doar o sculă de-a lui Plahotniuc. Nu este nimic alt ceva. Avem un regim cleptocratic, un regim oligarhic, instalat după 2010 încoace, un regim care pe picior mare l-a avut ca beneficiar pe Plahotniuc, iar restul au fost complicii săi. La început Filat, apoi Ghimpu, acum de un an încoace și Dodon în mod oficial, pentru că el a fost vasalului lui Plahotniuc cu mult timp înainte.

R. Vreau acum să ne referim la alegerile din 2018. PPDA și PAS merg împreună, cu PLDM-ul cum rămâne?

A.N. În ce privește alte partide, în special PLDM, și PAS și PPDA au fost deschise pentru o comunicare intense pentru aceste partide. Vorbesc întâi de toate de PLDM, pentru că fac parte din familia PPE și este absolut normal să avem o comunicare cu ei. Și reprezentanți ai societății civile și ai altor forțe politice din RM, care vor face dovada că sunt oameni integri că sunt oameni profesioniști vor putea face parte din garnitura formațiunii noastre.

R. Chiar și Partidul Unității Naționale?

A.N. Am vorbit despre toate partidele care și-ar putea delega reprezentanți. Noi am vorbit de reprezentanți, nu de partide. Noi în discuțiile noastre cu PAS, nu vorbim despre partide politice, pentru că în RM am avut parte de foarte multe partide politice, unele făcute peste noapte, altele inițiate mai vechi, după cate reanimate. Noi am vorbit despre oameni și nu despre partide. Dacă acei oameni se regăsesc pe o anumită platformă în momentul de față, dar dacă acel om este un om integru și profesionist, și merită să fie membru ai platformei comune a PPDA și PAS, de ce nu.

R. Ați acuzat anterior că sunt presiuni la nivel local, în aceste circumscripții, veți avea candidați în toate cele 51 de circumscripții?

A.N. Ca să fie clar, în momentul în care decim că participăm la alegerile din 2018, vom avea candidați atât în listă, o listă comună cu PAS, cât și în circumscripții. Vom încerca să acoperim toate circumscripțiile din țară, chiar dacă va fi dificil. De exemplu în Găgăuzia, nu e atât de simplu. Eu sper că oamenii noștri vor da dovadă de curaj și vor merge și în circumscripții.

R. Dumneavoastră cum veți candida? Pe listă de partid sau în circumscripții?

Cum vom decide cu Platforma Demnitate și Adevăr și cu organele de conducere a platformei.

R. Încă nu ați luat o decizie personală?

A.N. Mai este o perioadă destul de îndelungată până atunci. Mai avem și această luptă cu sistemul mixt. La momentul de față suntem în proces de edificare a mai multor structuri pe interiorul acestei alianțe cu PAS. Și decizia va fi luată pe principiul integrității, meritocrației, profesionalismului, ținând cont de notorietatea noastră și sprijinul popular în anumite zone.

R. Dar nu credeți că această luptă cu sistemul mixt este inutilă, cel puțin pentru anul 2018, pentru că este bătută în cuie. Potrivit legislației, sistemul electoral nu poate fi modificat cu un an înainte de alegeri. Să presupunem că lupta va continua până în 2022. Poate până la alegerile din 2022, sistemul va putea fi schimbat în proporțional.

Vedeți că la acest sistem mixt au renunțat frații noștri de peste Prut. La acest sistem mixt au renunțat Georgienii. Acum vrea să se renunțe și în Ucraina.

R. Da, dar s-a instituit în Italia.

A.N. Înțeleg, dar să nu uităm diferența dintre Italia și țările ex-sovietice. Deci, când mă întrebați dacă este o luptă inutilă cu sistemul mixt, păi dar este o luptă politică până la urmă. Avem un sistem oligarhic, care vrea să se mențină la putere, vrea să nu restituie miliardele care le-a furat de la cetățeni, iar noi acum ce facem? Îl lăsăm ca să meargă bine mersi în alegeri. Nu, ne luptăm și cu sistemul mixt, încercăm să obținem sprijinul partenerilor europeni și sprijinul cetățenilor. Punem umărul la demersul societății civile cu privire la acumularea celor 200 de mii de semnături pentru organizarea unui referendum cu privire la abolirea acestui sistem mixt. În paralel ne organizam pentru eventualele alegeri și această luptă o vom continua. Acest sistem, nu că ne defavorizează pe noi sau pe anumite partide politice. Acest sistem defavorizează democrația în RM, se știe foarte bine. Sistemul mixt într-un singur tur vor reprezenta doar 30 la sută din populație. Și ce facem cu cealaltă populație. Într-o democrație majoritatea trebuie să dicteze și nu o minoritate.

R. Recent PPDA a sărbătorit doi ani de la înființare. La Ungheni sărbătoarea a fost umbrită de un incident cu implicarea unui reprezentant al Guvernului. Ce s-a întâmplat de fapt acolo?

A.N. În primul rând când spunem că am sărbătorit este puțin exagerat. Noi am consemnat acest eveniment. Acest lucru s-a întâmplat și într-o serie de organizații teritoriale. Ungheniul, fiind una dintre cele mai active organizații, sigur dă bătăi de cap guvernării. Și atunci, dacă în alte organizații veneau tot felul de torli, la Ungheni a venit cel care își zicea reprezentatul Guvernului în teritoriu. Deja acest lucru era ieșit din comun și de aceasta a fost preluat de mai multă media. S-a văzut foarte clar ce fel de contingent are PD în garnitura sa. Ați văzut băieți cu fesuri pe cap, de parcă erau din anii ’90, au venit acolo la un fel de „războrși”. Noi ne-am văzut de treaba noastră, așa cum ne-am văzut de fiecare dată. I-am ignorat. Oamenii de la Ungheni a făcut o ședință foarte frumoasă, foarte bună. Era o ședință de partid, în care oamenii și-au spus unu altuia tot ce au vrut. Nu le-a mai păsat de grupul de oameni trimis de PD. Dar, aici ar trebuie să se sesizeze Procuratura. Dacă era să fim într-un stat de drept, Procuratura ar trebui să se autosesizeze, să i-a măsuri, și de ce nu, cei care au obstrucționat o ședință de partid, trebuie să fie sancționați.

R. Platforma DA a fost creată imediat după ce s-a aflat de furtul miliardului. De doi ani se vorbește că gruparea Shor s-a ocupat de spălarea acestui miliard. Avem al doilea raport Kroll, unde tot despre gruparea Shor se vorbește. Ca fost procuror, cum credeți, unde au dispărut acești bani?

A.N. Simplu de tot, ca și procuror nu aș fi avut nevoie nici de raportul Kroll I, și nici de raportul Kroll II. Un procuror ia toate materialele de la Banca Națională, așa cum a făcut și firma Kroll. Le-a analizat și sub aspect penal încriminează o persoană sau alta, un grup sau altul. De ce se întâmplă în Republica Moldova alt fel? Pentru că se vrea trecerea a mai mult, iaca acum cu această lege a decriminalizării a infracțiunilor economice se încearcă a crea situația ca prescripția extinctivă să funcționeze de trei ani, să nu imprescribilitatea faptelor, așa cum este în legislația noastră. Acținile civile ce rezidă din infracțiuni penale sunt imprescriptibile. Ce vor să facă bandiții de la guvernare? Vor să le facă prescriptibile, astfel, după trei ani să nu mai poți recupera miliardele furate de la cetățeni.

R. Legat de Procuratură. Tot mai multe voci spun că reforma justiției nu are nicio șansă în Republica Moldova.

Nu este adevărat. Orice reformă, inclusiv și cea a justiției, are șansă de izbândă în RM va exista doar dacă este voință politică. Și această voință politică o are PPDA și partenerii noștri.

R. Dar acum în Procuratură, mai avem oameni onești, judecători integri?

A.N. Eu cunosc foarte multă lume. Există oameni buni, nu sunt foarte mulți, pentru că dacă avea să fie mulți avea să fie o voce mult mai sonoră în societate. Sunt foarte puțini, dar există. Dar pentru a face o adevărată reformă, acești oameni sunt suficienți. Dacă vorbim de cei din interiorul sistemului. Fie că vorbim de judecători, procurori sau ofițeri de urmărire penală. Eu cred că ei din interior și cu oamenii din societatea civilă, o reformă din domeniul Justiției, în domeniul combaterii marii și micii corupții. Aceste lucruri este posibil acest lucru, doar dacă este dorință politică.

R. Domnule Năstase, vreau acum să ne referim la un alt subiect. Suntem în priajma sărbătorilor de iarnă. Unde plecați în vacanță?

A.N. Sunt acasă.

R. Anul nou, Crăciunul pe vechi?

A.N. Crăciunul pe vechi l-am sărbătorit în sânul familiei, alături de mama mea, alături de soția mea, am adus-o acasă împreună cu soția mea. Revelionul, probabil, tot acasă. Crăciunul pe vechi voi merge la țară la mama. Cam asta sunt. Nu am niște planuri aparte. Dacă voi prinde două, trei zile și să merg în România la munte sau, eventual, în Ucraina.

R. Ce cadou așteptați de la Moș Crăciun?

A.N. Schimbarea. Schimbarea în bine pentru Republica Moldova și pentru cetățenii ei. Odată schimbată în bine situația din țară, mă voi simți și eu mai bine, și cetățeni, și copiii mei. Vreau ca lucrurile să se schimbe spre bine acasă. Ca eu să pot într-o bună zi să revin pe băncile justiției moldovenești. Să merg să pledez într-o instanță, să merg să pledez la o Procuratură. Asta îmi doresc eu. De asta sunt în politică. Dacă nu mi-aș fi dorit un bine la mine acasă, nu aș fi fost în politică. Probabil, aș fi găsit un bine în altă parte.

R. Și acum pe final de interviu. Cum vedeți Republica Moldova peste 10 ani.

A.N. Peste 10 ani, eu cred că RM va fi ceea ce trebuia să fie cu cinci, șase ani în urmă. Parte integrantă a unei Europe unite, a unei Europe în securitate. Așa o văd eu RM, integrată în UE. Cu o justiție funcțională, unde să mă regăsesc ca avocat, pentru că asta este vocația mea cea mai importantă. O văd cu o economie funcțională, pentru că se poate. Vă asigur eu că se poate, la capitalul uman, la resursele noastre, nu mă refer neapărat la resursele naturale. Putem crea o țară în care vrei să trăiești. S-a putut ca asta să se întâmple cu cinci ani în urmă, dacă nu s-a întâmplat, eu cred că în 10 ani este posibil. Eu spun că în doi, trei ani de zile, dacă există voință politică, se poate de transformat țara noastră într-o țară atractivă. Nu doar pentru moldovenii care sunt plecați în străinătate și care, o mare majoritate dintre ei, nu vor să se mai întoarcă. Dar și pentru străinii, fie din est, fie din vest, pentru că se poate trăi bine și aici.

R. Domnule Năstase, eu vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat și pentru că ați răspuns la întrebările noastre. Și cum se spune, la o nouă revedere.

A.N. Mulțumesc foarte mult pentru interviu. Vă urez vouă, celor de la UNIMEDIA, să aveți un an prosper, un an frumos în anul care vine. Și de ce nu să simțim schimbării. Eu sunt sigur că, așa cum spunea o colegă de a mea că anul 2018, pe lângă anul speranței va fi și anul schimbării. La mulți ani fericiți dumneavoastră, familiilor dumneavoastră și de ce nu întregii presei libere din Republica Moldova.

R. Interviul a fost realizat pe data de 26 decembrie.