(video #MoJo) Interviu cu Ministrul Afacerilor Interne, Alexandru Jizdan: Despre reforma MAI, cazul Braguța și crima de la Durlești; Totalul anului 2017

Bună ziua domn Jizdan și vă mulțumesc că ați acceptat să răspundeți la întrebările noastre în cadrul acestui interviu.

R. Cum a fost pentru dumneavoastră anul 2017 în comparație cu 2016?

A.J. 2017, probabil, pentru un Ministru de Interne a fost cam pentru toată lumea din Republica Moldova. Unul mai liniștit, un an care a permis de a construi, de a produce mai multe reforme în sistemul nostru. Și, desigur, un an în care sondajele ne arată că ceea ce s-a întâmplat în Ministerul de Interne este perceput de oameni mult mai cald și mult mai bine. Am avut mai puține proteste, am avut mai multă încredere din partea cetățenilor și mai multă încredere din partea partenerilor noștri de dezvoltare. Lucru care a și permis să înaintăm mult cu reformele noastre.

R. Vorbind de reforme. Ce schimbări a adus această reformă?

A.J. Noi acum încercăm să schimbăm atitudinea și modul de a opera în stradă, modul de a opera oriunde în toate domeniile, așa încât oamenii să simtă grija din partea angajaților noștri. Mă refer acum la cele patru mari entități. IGP, IGSU, DTC și DPF. Din partea tuturor, noi vrem ca oamenii să simtă o atitudine grijulie. De aceea, schimbarea procedurilor operaționale pe care noi încercăm să învățăm orișice angajat.

R. Noi știm că în acest an a avut loc reforma Guvernului. Ce schimbări a adus aceasta în sistemul MAI?

A.J. Pe noi nu ne-a atins reforma Guvernului. Noi nu am fost comasați cu alte ministere. De aceea, doar aparatul central a fost redus. Noi am avut 158 de unități în aparatul central, am rămas cu 93. Vom încerca să facem față cu aceste 93 de unități. Până la urmă, eu cred că sunt beneficii în urma acestei reforme. Nu o dată am observat că se vorbea din exterior despre această reformă a Guvernului, în așa fel încât s-a redus de la 16 la 9 ministere. Toată lumea a fost cointeresată de a prelua această experiență a Republicii Moldova.

R. Cu acești 60 și ceva de angajați, ce s-a întâmplat cu ei?

A.J. Nu erau toate funcțiile suplinite – 158. Mai erau locuri libere. Nu putem vorbi astăzi de 60 și ceva de persoane care au rămas în stradă. Locuri vacante mai sunt în Ministerul de Interne. Acum suntem în căutarea locului de muncă pentru fiecare angajat. Cei care vor dori să rămână să active în MAI, vor rămâne, iar noi vom găsi pentru fiecare un loc.

R. Ați vorbit despre sondaje și că încrederea în polițiști a crescut. Cărui merit se datorează aceasta?

A.J. Sondajul, dacă dumneavoastră vorbiți de sondajul prin care noi am crescut de la 21 la 46 de procente încredere în poliție din partea populației, este o premieră o astfel de cifră pe care noi am atins-o, se datorează faptului că noi am schimbat abordarea. Probabil, un exemplu ar mai simplu și mai înțeles de către oameni. Dacă înainte cu orișice preț era pus sarcina de a atinge un procent al descoperirii, azi pe noi ne interesează doar percepția din partea oamenilor. Atitudinea noastră s-a schimbat, iar noi, în continuare, vom insista pe schimbarea de atitudine. Spre exemplu 902, noi vom insista și vom introduce toate procedurile operaționale în așa fel în ca operatorul care va gestiona cazul să îl gestioneze corect, iar dumneavoastră să spuneți, chiar dacă noi riscăm să nu descoperim cazul sau să rămână nedescoperit, dumneavoastră să aveți percepția că poliția a venit cu mare grijă și atenție de cazul dumneavoastră.

R. Anul 2017 a fost zguduit de cazul Braguța. Aceasta a fost o eroare de sistem sau … cum alt fel putem să îl catalogăm?

A.J. Mai degrabă este o atitudine personalizată al unui angajat al izolatorului. Probabil ar trebui să venim cu alte cazuri asemănătoare. După cazul Braguța noi am mai avut cazuri în care deținuții în izolatoare erau maltratați de către cei care erau în cameră. Acestea nu-s cazuri unice. Angajatul izolatorului nu a acționat conform protocoalelor pe care noi le avem. Aici nu era nimic ieșit din comun. El pur și simplu trebuia să informeze superiorii, imediat să cheme ambulanța și în dependență de situație se reacționa un pic altfel. Dar per ansamblu, pe sistem, acest caz ne-a făcut să intervenit încă o dată în toate procedurile pe care noi le avem.

R. Dar pe viitor, cum putem să evităm o situație analogică?

A.J. Eu cu certitudine vreau să afirm că din filmările pe care le-ați văzut dumneavoastră, nu polițiștii l-au bătut pe Braguța, hai să recunoaștem lucrul acesta, pur și simplu sistemul nu a reacționat așa cum trebuia să reacționeze cum este scris în lege. După cazul Braguța noi am mai avut oameni maltratați sau care s-au automutilat. Mutilarea este un fenomen răspândit. Atunci oamenii care încearcă să își mutileze mâinile, să se stranguleze, încearcă să își producă multe răni. Și, desigur, de fiecare dată s-a acționat conform procedurilor, iar în unele cazuri, ei au fost salvați de către polițiști sau de către medicina noastră.

R. Vorbind statistic, în 2017 câte cazuri de tortură s-au înregistrat?

A.J. În 2017 noi trebuie să numărăm câte cazuri de tortură de către polițiști au fost. Astăzi fenomenul portă o statistică inversă. Noi nu avem fenomenul maltratării cetățenilor Republicii Moldova, acei care se află în custodia poliției. Și haideți să mergem pe statistică. Eu aș putea polemiza cu toată societatea civilă. Și am spus de fiecare dată, că eu îndemn oamenii care au suferit în urma maltratării, nu doar maltratării fizice, în urma unor maltratări psihologice de altă natură din partea polițiștilor. Dar statistica pe care o avem noi astăzi, ne arată că societatea reacționează cu totul alt fel, iar filmările pe care le aveți, multiple, cum se comportă oamenii noștri în diferite cazuri și cât de defensivi sunt polițiștii noștri, vorbește despre deja că nu mai avem acest fenomen.

R. În 2018 pe 1aprilie se împlinesc șapte ani de la omorul dublu de la Durlești, în care doi tineri au fost împușcați. Ce se cunoaște la moment?

A.J. Eu am vorbit de foarte multe ori despre cazul dat. Cu părere de rău noi nu cunoaște autorul acestei infracțiuni, noi nicicum nu putem vorbi despre un succes. Despre restul acțiunilor pe care noi le facem, majoritatea sunt în fază activă, eu nu am dreptul să vorbesc. Alt ceva că până la moment, noi desfășurăm acțiuni de prevenție în regiunea unde locuiește acest criminal. Funcționează un grup de anchetă, care practic, zilnic între prinde acțiuni. Cu părere de rău nu am descoperit-o, dar nici intenția de a ceda în acest caz nu este din partea noastră.

R. Tot în 2018 se împlinesc șapte ani de la omorul președintelui Federației Naționale de tenis, Igor Țurcanu. Ce se cunoaște despre acest caz?

A.J. Este și acesta un caz nedescoperit. Versiunile care au fost, știți că a fost și o persoană arestată, cu părere de rău, el a rămas la faza doar cu arestarea aceea. La fel ca și în cazul, doar că nu se va acțiuni într-un volum la fel de mare, cum se fac în cazul de la Durlești, pentru că cazul de la Durlești este mult mai complex și care impune mult mai multe acțiuni. Și în cazul președintelui Federației de Tenis la moment se lucrează, doar de că timpul fură din capacitatea noastră de a investiga. Dispar multe, nu dispar probe, dispar multe acțiuni și multe lucruri care ar putea duce la descoperirea acestei infracțiuni. Nu doar în cazurile acestea două de care ați pomenit dumneavoastră. Cu o periodicitate anume se convoacă grupele care sunt implicate în descoperirea acestor infracțiuni, care vin cu un raport. În dependență de raport se vine cu alte acțiuni.

R. Acum aș vrea să trec la o altă temă de discuția, una mai de divertisment. Noi cunoaștem că, de exemplu, purtătorul dumneavoastră de cuvânt, Alina Zbancă, compune poezii. Domnul Cavcaliuc, de asemenea scrie poeme. Dumneavoastră aveți un astfel de hobby?

A.J. Nu.

R. Dar ce hobby aveți?

A.J. Să lucrez în Ministerul de Interne.

R. Sportul? Vă ocupați cu fotbalul?

A.J. Se mai joacă cu mingea? Tot mai sunt două porți? Spre rușinea mea și spre nefericirea mea, programul pe care îl am eu nu îmi permite să fac sport așa cum mi-aș dori eu. De câte ori am posibilitatea, merg, este o metodă de a mă relaxa și probabil este unica modalitate prin care eu mă pot cu adevărat relaxa.

R. Când ultima dată ați fost la un meci de fotbal?

A.J. Ultimul meci de fotbal a fost dintre selecționata Republicii Moldova, la stadionul Zimbru. Dacă ar fi un campionat mai interesant în RM, aici chiar nu vreau să supăr pe nimeni sau eu nu cunosc, aș merge mult mai des.

R. În 2018 campionatul mondial de fotbal va fi în Rusia. Ce faceți, mergeți sau nu?

A.J. Nu.

R. Dar care este echipa dumneavoastră preferată de fotbal?

A.J. Eu credeam că voi știți. Mie îmi place campionatul englez. Și probabil o să vă surprindă, dar eu sunt fanul echipei Liverpool. De ce?, nu o să vă spun, dar există și aici multe secrete. Nu toată lumea în casă la mine, am trei copii, trei băieți, împărtășesc cu mine această idee. Mai privim uneori în contradictoriu fotbalul atunci când joacă Liverpoolul, clar că țin cu Liverpool, dar dacă Liverpoolul joacă cu o echipă a cei fani sunt copiii mei, e clar că în casă la noi e gălăgie.

R. Ați spus că aveți trei băieți. Ce vor face când vor fi mari, tot în poliție vor merge sau vor lua alte căi?

A.J. Se pare că în jurnalism nu o să meargă. Și nu știu dacă va merge cineva în poliție. Politica și filozofia în casa noastră – noi, ca părinți, îi vom susține în ceea ce vor vrea ei. Primul băiat își face studiile în domeniul IT. Anul acesta a absolvit liceul în Republica Moldova. Al doilea băiat, mai avem vreo câțiva ani și absolvim și cu el liceul. Dar din câte se pare va fi în domeniul sportului de performanță. Sunt acum nouă ani de Judo, iar acum se află în Japonia. Al treilea este mai mic, o să vedem. Dar dacă cineva din ei va manifesta dorința de a-și servi patria prin meseria unui polițist, eu nu am să mă opun.

R. La moment suntem în preajma sărbătorilor de iarnă. Cum sărbătoriți Crăciunul, pe vechi sau pe nou?

Probabil cum sărbătoresc toți moldovenii, și pe cel nou, și pe cel vechi. Nu mai înțeleg azi pe care trebuie să îl serbăm. Toată lumea are tendința de a-l sărbători pe 25, noi cu familia acasă l-am sărbători pe data de șapte ianuarie. Probabil, eu prin firea mea am să rămân de a-l serba pe data de șapte ianuarie. Probabil, cineva trebuie să ne dea o explicație tuturor ca să fim convinși că îl serbăm corect.

R. Unde veți merge de sărbători?

A.J. Nu m-am decis unde vom merge. Este o discuție la moment în casă ca să decidem unde mergem. Anul nou voi fi în Republica Moldova, în mare măsură în legătură cu evenimentele care au loc în țara noastră. Deoarece, luna decembrie și sărbătorile de iarnă este o perioadă foarte responsabilă pentru noi. Sunt foarte multe acțiuni care trebuie puse la loc pentru ca oamenii din țara noastre să sărbătorească în deplină siguranță.

R. Și în această notă de idei. Ce cadou așteptați de la Moș Crăciun?

A.J. Probabil cadouri așteptă cei care cred în Moș Crăciun, eu mai cred. Aștept ca anul 2018 să fie unul liniștit pentru Rm. Anul care va aduce țara noastră în toate sondajele mai sus. Cel mai mare cadou ar fi ca noi, toți moldovenii, să nu ne urâm să fim mai prietenoși. Și chiar dacă mai sunt divergențe politice, oamenii să nu ajungă până să nu dea bună ziua unul cu altul. Îmi doresc unitate în această țară. Chiar îmi doresc ca în țara asta lumea să fie mai unită și mai prietenoasă.

R. Domn ministru, eu vă mulțumesc pentru timpul acordat și pentru răspunsurile oferite și vă doresc doar succes în ceea ce faceți.

Interviul a fost realizat pe 1 decembrie.