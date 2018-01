(video) Mihai Ghimpu: „Pentru mine nu mai există Plahotniuc și PD”

Deputatul s-a arătat nemulțumit că primarul interimar a menționat în felicitarea sa că „Mica Unire” este sărbătoare românilor nu și a moldovenilor.

„Actuala interimară a Primăriei, ați văzut ce gogoneață a trăsnit acolo? (…) Putea să spună altfel, de ce a voastră (n.r Unire), putea să omită”, a declarat Ghimpu.

Mai mult, dânsul a spus: „Domnule Plahotniuc, nu ne faceți de rușine”, insinuând că Silvia Radu i se supune liderului democrat.

Ghimpul a mai menționat că nu dorește să mai audă de Plahotniuc: „Eu toată viața mea am crezut în oameni și am crezut că atunci când începi cu anumiți oameni duci până la bun sfârșit. După ce am acceptat acea guvernare, în timp când toți strigau „Jos Plahotniuc”, apoi alegeri anticipati, votări prin Parlament, arestarea colegilor mei, eu nu vreau să mai aud de acest Plahotniuc. Pentru mine nu mai exinstă Plahotniuc și partidul PD”