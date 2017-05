(video) Mesajul unei foste deputate, către actualii deputați: Să nu tacă, să iasă să vorbească la tribuna Parlamentului

Fosta deputată Valentina Cușnir spune că în perioada în care activa în Parlament a fost șantajată chiar și cu moartea, însă acest fapt nu a împiedicat-o să-i facă corect munca. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Alb&Negru de la UNIMEDIA

„Dacă aș fi deputată acum și m-ar șantaja, nu aș depune mandatul, aș lupta cum am luptat în acel mandat. Dacă atunci comuniștii și n-a putut Iurie Roșca să mă impună să-l votez pe Voronin, cu atât mai mult. Nu m-aș vinde niciodată.

Și eu am fost amenințată inclusuv cu moartea. Fiind în Parlament mi se spunea: Tu dacă o să mai ieși așa la microfon, o s-o termini foarte prost și repede. Mi se spunea direct. În anticameră la fracțiunea comuniștilor un deputat mi-a spus că dacă mai continui să ies la microfon, o s-o termin foarte rău și curând. Am făcut declarații în Parlament și am spus despre aceasta că sunt amenințată în interiorul Parlamentului. Este vorba de Gheorghe Popa”, a povestit invitata.

Totodată Valentina Cușnir a venit și cu un îndemn către deputații:

„Pot să vină la ședința următoare și să zică: Noi vrem să respectăm Constituția, să fim în serviciul poporului și votăm așa cum găsim de cuviință, și facem legi așa cum trebuie.

Să nu tacă, să iasă să vorbească la tribuna Parlamentului. Să vorbească ca să se audă”, a conchis fosta deputată.





Emisiunea integrală poate fi urmărită aici.