(video) Mercedes-Benz S-Class facelift ni se prezintă în detalii printr-o serie de filmuleţe

Astăzi a fost prezentat Mercedes-Benz S-Class facelift la Salonul Auto de la Shanghai, în ţara care este o piaţă de desfacere cheie pentru acest model. Fiindu-i acompaniată apariţia de o orchestră şi văzut de mii de ochi, am decis să vă arătăm cum a fost la evenimentul de prezentare.

De asemenea, în acest articol am ţinut să adunăm toate videoclipurile disponibile în care ni se prezintă sedanul premium. Compania Mercedes-Benz ne-a pus la dispoziţie şi câteva materiale video din care putem vedea cum funcţionează unele sisteme de siguranţă şi asistenţă pe care le are S-Class facelift.

În scurte cuvinte vă spunem că sedanul de top al mărcii germane are acum un design mai frumos, materiale mult mai calitative la interior, motoare noi şi mai eficiente sub capotă, dar şi funcţii de pilotare automată. Până la sfârşitul acestui an modelul ar trebui să fie disponibil şi pe piaţa din Republica Moldova.

