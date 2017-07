(video) Masteranda de la Universitatea Sorbona: Îi încurajez pe toți să meargă la vot. Este o chestiune de onoare

Masteranda în psihologie a Universității Sorbona din Paris, Elena Cucuruzeanu, povestește experiența ei de vot în cadrul alegerilor prezidențiale câns nu s-au ajuns buletine de vot pentru toți alegătorii. Se consideră o norocoasă pentru că a reușit să își exprime opțiunea de vot. Despre asta invitata a vorbit în cadrul emisiunii Alb&Negru de la UNIMEDIA.

”Am fost la toate alegerile, și parlamentare și prezidențiale. La turul doi eram la Bruxelles și am votat acolo. La Paris a fost aglomerat, dar eu am trecut fără rând pentru că diaspora mă cunoaște. Era multă lume. M-a bucurat acest fapt, dar este șocant că nu toată lumea a putut vota. Eu mă simt norocoasă că mi-a ajuns un buletin de vot ca să îmi exprim opțiunea electorală. Mi se pare inadimisibil ce s-a întâmplat când am văzut seara că nu s-au ajuns buletine de vot”, a menționat tânăra.

Elena Cucuruzeanu spune că va merge de fiecare dată la vot și îi îndeamnă și pe ceilalți conaționali să facă acest lucru.

”Voi merge de fiecare dată la alegeri. Chiar dacă este un efort, consider că merită și îi încurajez pe toți cei care au posibilitatea să meargă la vot să o facă. Măcar așa se se implice, chiar dacă ești departe de casă. Este importantă implicarea fiecăruia. Contează fiecare vot pentru că ești cetățean al unei țări și ești cumva obligat să contribui măcar cu ceva. O mică implicare. Este o chestiune de onoare și de implicare”, a specificat invitata.

