(video) Maşina extraordinară care i-a aparţinut lui Preston Tucker va fi vândută la licitaţie

Pentru cei care poate nu cunosc, amintim că Preston Thomas Tucker (1903-1956) a fost un inginer auto american care a înființat firma Tucker Corporation. Modelul 48 a fost singurul din istoria companiei care a existat între 1946 și 1951.

Această maşină, care poate fi ușor recunoscută prin cele trei faruri caracteristice, a fost şi starul filmului „Tucker: Omul și visul său” (Tucker: The Man and His Dream, 1988), regizat de Francis Ford Coppola.

