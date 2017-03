(video) Mărturiile tânărului care și-a ucis iubita în Italia: Voia să spună că e însărcinată mamei și noii mele iubite

Tânărul moldovean, aflat în Italia, care și-a ucis cu brutalitate fosta iubită însărcinată în a șasea lună, a povestit în detalii felul în care a făcut-o. Mihail Savciuc a declarat în sala de judecată că totul s-a întâmplat din cauza sarcinei neașteptate. El nu își dorea un copil și insista ca fata să întrerupă sarcina.

Potrivit presei italiene, crima s-a produs ca rezultat al unei cerți, după ce Irina, în vârsta de 20 de ani, i-a zis că va dezvălui mamei și iubitei noi a băiatului știrea despre copil.

„La acel moment m-am simțit pierdut, am luat o piatră, care era acolo pe pământ și am lovit-o o dată în tâmpla stângă. Am văzut că Irina a început să sângereze și a căzut la pământ. Deja nu se mai mișca, dar era vie. Apoi, am strangulat-o”, a declarat Mihail.

UNIMEDIA amintește că o moldoveancă de 20 de ani, care era stabilită cu traiul în Italia, în orașul Conegliano, a fost omorâtă de către iubitul ei, un tânăr moldovean de aceeași vârstă.

Potrivit presei italiene, fata, care fusese dată dispărută încă de pe 19 martie curent, era însărcinată în șase luni.