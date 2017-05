(video) Mărturia fără frică a jurnalistei Natalia Morari: „Am fost filmată în timp ce făceam dragoste cu bărbatul meu”

Jurnalista Natalia Morari spune că a fost amenințată cu dosar penal și spionată în propriul apartament când făcea dragoste cu bărbatul său. Morari a mai adăugat că persoane din Procuratura Generală i-a spus că oamenii legii ar putea găsi droguri la ea și a sfătuit-o să fie mai cuminte. Mărturiile au fost făcute în cadrul unei conferințe dedicate „Campaniei Fără Frică”.

„Prima dată mi s-a spus că eu trebuie să fiu cuminte nouă ani în urmă, odată ce eu am fost expulzată din Federația Rusă ca jurnalistă a revistei libere News Times. Atunci a fost a doua încercare de a intra în Rusia cu soțul meu, la acel moment. Noi am stat trei zile pe aeroportul Domodedovo din Moscova, fără șansă de a avea legătură cu rudele noastre, cu mama mea de aici”, a afirmat Natalia Morari.

Jurnalista mai spus că după ce s-a întors acasă a găsit-o pe mama ei mută. „Abia peste câteva zile am aflat că în timp ce mă aflam pe aeroportul din Chișinău, ea a fost sunată de pe un număr anonim și i s-a spus direct: „пусть ваша дочь угманится, или она закончит плохо”. Noi a trebuit să depunem eforturi pentru a o scoate pe mama din starea de șoc, în care ea a ajuns”.

Morari a subliniat faptul că de când activează în calitate de jurnalist în Republica Moldova, tot mai des se întâlnește cu situația în care i se spune să fie mai cuminte. „De exemplu, eu am văzut video în care eu făceam dragoste cu bărbatul meu, în apartamentul pe care eu îl închiriam. De exemplu, eu am fost preîntâmpinată de oameni din Procuratura Generală să am grijă de hainele mele personale, pentru că s-ar putea găsi droguri în timpul perchezițiilor care ar putea să aibă loc. După aceasta, am încetat să merg în orice fel de localuri în care eu nu am încredere”.

Mai mult, Nataliei Morari i s-a spus să întrerupă activitatea sa profesională și să plece din țară, deoarece pe numele său urmează să i se deschidă dosar penal. „După aceasta s-a ajuns la prietenii mei, apropiați jurnaliști, care se apropiau de mine, ultimul exemplu în toamna anului trecut, un bun prieten de al meu, jurnalist foarte cunoscut. Mi-a spus că eu trebuie să plec foarte repede din țară că în curând o să pornească dosar penal pe numele meu. Și în general, eu ar trebuie să plec pentru un an, doi, să plec din spațiul public pentru că prea tare deranjez”.

„Mie îmi pare foarte rău că am ajuns în țara în care să faci jurnalism liber este periculos. Eu vreau să trăiesc într-o altfel de societate, de aceasta am să ies duminică la marșul Fără Frică. Haideți să îmbrățișăm fricile noastre și să luptăm cu ele”, a conchis jurnalista.