(video) Mansory ne arată cum se modifică maşinile. Iată ce a făcut din noul Porsche Panamera

Cei care lucrează la atelierul Mansory ştiu să uimească de fiecare dată prin proiectele lor. Şi la Salonul Auto de la Geneva, care îşi închide uşile la 19 martie, au adus câteva maşini care merită toată atenţia.

Până atunci vrem să vi le arătăm pe toate şi să începem cu prima – Porsche Panamera.

Din păcate în acest an am putut ajunge doar la standul unui atelier de tuning – TechArt şi de acolo am făcut un reportaj video: GENEVA 2017: Reportaj video de la standul TechArt

Dacă aceştia din urmă au modificat noua generaţie Porsche Panamera, oferindu-i nişte forme frumoase şi făcute cu acurateţe, atunci cei de la Mansory au mers mai departe.

