(video) Maia Sandu, în mijlocul protestatarilor: „Suntem mulți; Noi am venit pentru a ne apăra democrația”

Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate se află în mijlocul protestatarilor din fața Parlamentului Republicii Moldova.

Într-o intervenție video de pe Facebook, Maia Sandu a declarat că „Noi am venit pentru a ne apăra democrația. Din păcate o grupă de hoți au luat puterea astăzi. Avem o guvernare hibrid, pseudo europeană. Am venit să spunem că nu suntem de acord cu schimbarea sistemului de vot. Am venit în număr mare și suntem suficienți de mulți”.

Maia Sandu a venit cu un apel către partenerii de externe europeni: „Democrația e singurul lucru care ne-a mai rămas. Trebuie să ne ajutați să apărăm procesul de prosperitate”.