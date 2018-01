(video) Maia Sandu, dispusă să colaboreze cu Traian Băsescu: Suntem deschiși pentru toată lumea care este bine intenționată

„Cu oameni foarte buni care îi reprezintă și care valorile europene în general și cu politici, mesaje concrete, cu angajamente, inclusiv de îmbunătățire a relațiilor cu România. Și programul, și oamenii vor fi suficienți de buni ca să unim toată dreapta. Toate lumea înțelege că segmentarea centru-dreapta nu avantajează pe nimeni și avem nevoie de unitate. Suntem gata să promovăm platforma pentru această unitate.

Pub

Unioniștii sunt oameni raționali care înțeleg că pentru a prelua puterea noi avem nevoie de votul pro-europenilor care nu neapărat împărtășesc viziunile pro-unioniste și cred că acum suntem în momentul în care trebuie să găsim punctele comune și nu să căutăm anumite divergențe care sunt insinuate”, a spus președinta PAS.

Cât despre o potențială călaborare cu fostul președinte al României, Traian Băsescu, care a fondat Partidul Unității Naționale în Republica Moldova, Maia Sandu spune că este dispusă să se întâlnească și să discute despre o posibilă colaborare.

„Ultima data l-am văzut (n.r. - pe Traian Băsescu) acum un an, am fost la Bruxelles în același timp și am avut discuții cu dnul Daul, președintele Partidului Polular European, și din ce mi-a spus dnul Daul, am înțeles că dnul Băsescu este deschis pentru conlucrare și cu PAS și cu PPDA, și are o atitudine foarte bună față de noi, și noi suntem la fel de deschiși pentru conlucrare și, eventual, am putea să discutăm când vine data viitoare.

Suntem deschiși pentru toată lumea care este bine intenționată, care împărtășește valorile europene și poate să contribuie la unitate în alegerile parlamentare”, a conchis politiciana.