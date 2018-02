(video) Maia Sandu, audiată de procurorii Anticorupție: Vom conlucra cu CNA pentru a clarifica lucrurile până la sfârșit

„A fost o ședință de confirmare a denunțului. Procurorul m-a întrebat dacă eu am semat acest denunț și am confirmat acest lucru, după care am repetat ceea ce am scris și anume cererea de sancționare a conducerii ANRE pentru faptul că nu au întreprins acțiuni atunci când era clar că prețul de achiziție a gazelor naturale s-a redus, iar tariful a rămas la fel de înalt. Această lipsă de acțiune din partea ANRE a provocat daune în proporții deosebit de mari, peste 1,5 miliarde de lei. Această inacțiune trebuie să fie sancționată. Am făcut referință la calculele care au fost prezentate de un grup de experți și am înțeles că și aceștia vor fi intervievați mai târziu pentru a oferi mai multe detalii”, a declarat Maia Sandu, după audieri.

Vor fi invitați la discuție și cei de la ANRE, iar în funcție ce declarații vor face, s-ar putea să revină. Vom conlucra cu CNA pentru a clarifica lucrurile până la sfârșit. O să ținem subiectul pe agenda publică pentru ca cetățenii să cunoască despre această problemă. Vom pune presiune publică în continuare ca lucrurile să se întâmple corect”, a conchis președinta PAS.