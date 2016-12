(video) Maia Sandu a explicat de unde vine finanțarea PAS: Nu cred că există vreun partid politic care a avut mai mulți donatori

Liderul PAS, Maia Sandu a explicat de unde vine finanțarea Partidului Acțiune și Solidaritate și susține că oamenii de afaceri nu au donat pentru că le este frică. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Alb&Negru de la UNIMEDIA.

„Problema resurselor financiare este una serioasă. În turul doi am avut parte de o finanțare mai bună după ce am făcut un apel către cetățeni și oamenii au simțit că schimbarea este aproape. Atunci noi am avut 750 de donatori. Nu cred că există vreun partid politic care a avut mai mulți donatori decât noi. În schimb sumele au fost relativ mici. În primul tur am cheltuit în jur de 500 de mii și în turul doi au venit pe cont 900 de mii de lei. Timp de două săptămâni oamenii făceau coadă pentru a face donații începând de la 200 de lei la 5.000 de lei”, a menționat Maia Sandu.

Liderul PAS a mai declarat că au primit donații doar de la câțiva agenți economici și a explicat pentru ce Ilan Shor a încercat să pună sume mari pe contul partidului în timpul campaniei electorale.

„Au fost doar câțiva agenți economici. Explicația este că oamenilor de afaceri le este frică să fie văzuți ca donatori ai unui partid de opoziție pentru că imediat o să vină FISC-ul, poliția economică ca să le spună că ei nu-și duc afacerea într-un mod corect. Banii care a încercat să-i pună la noi pe cont Ilan Shor a fost o încercare să ne descrediteze partidul. De aceea suntem atenți când intră sume mai mari. Nu suntem finanțați din afara țării, respectăm strict legea”, a conchis liderul PAS, Maia Sandu.

Emisiunea integral poate fi urmărită aici.