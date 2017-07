(video) Maia Sandu: Comasarea agențiilor din cadrul Ministerului Educației este pentru a înlătura oamenii incomozi guvernării

Guvernarea a decis comasarea agențiilor din cadrul Ministerului Educației nu pentru că s-ar economisi bani la bugetul de stat, ci pentru a înlătura oamenii incomozi și incoruptibili pe care Partidul Democrat nu-i poate controla. Declarația a fost făcută de către președintele PAS în cadrul unei conferințe de presă.

Potrivit liderului PAS, economiile în sector pot fi obținute prin externalizarea serviciilor contabile și juridice a agențiilor, fără a se recurge la comasare.

„De altfel, funcțiile acestor agenții sunt diferite, domeniile de competențe pe care trebuie să le stăpânească angajații acestor agenții sunt diferite și comasarea lor nu are cum să conducă la reducerea numărului de personal. Această comasare se face din alte motive: ca să scape de oameni incomozi puterii, absolut incoruptibili care au fost aleși în aceste funcții pe timpul când PD nu controla sectorul educațional. Partidul Democrat are nevoie de altfel de oameni în educație, are nevoie de oameni de tipul doamnei Pogolșa”, a menționat Maia Sandu.

Cei vizați nu au comentat deocamdată, declarațiile liderului PAS.