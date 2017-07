(video) Mai mulți pești morți plutesc la suprafață într-un lac din Orhei. Ce spune Primăria

La suprafaţa iazului din Orhei au apărut peşti morţi. Fenomenul alarmant poate fi urmărit mai ales în apropierea digului, unde zac zeci de peşti nemişcaţi, ieşiţi din adâncul apei, scrie radioorhei.info.

Dacă există şi pericol pentru doritorii de a se scălda în iaz – la această întrebare a fost solicitat să răspundă şeful adjunct al Centrului de Sănătate Publică (CSP) Orhei, Valeriu Dodu. Acesta a declarat că în baza rezultatelor de investigare a calităţii apei, care au fost efectuate cu o săptămână în urmă , nu exista temei pentru interzicerea scăldatului în iazul orăşenesc. În ce priveşte peştele mort, această problemă nu ţine de competența CSP, ci a altor instituţii responsabile, a afirmat Dodu.

Şeful Inspecţiei Ecologice Orhei, Ștefan Mihalaș, la fel şi-a declinat responsabilitatea pentru incidentul acvatic de ultimă oră, despre care a spus că nici nu a fost anunţat.

Apelurile telefonice către responsabilii de la Agenţia pentru Siguranţa Alimentelor Orhei au rămas fără răspuns.

Contactată de UNIMEDIA, purtătoarea de cuvânt a Primăriei Orhei, Alina Șargu, a declarat că oglinda apei lacului Orhei nu se afla în gestiunea Primăriei Orhei, ci în jurisdicția Agenției naționale „Apele Moldovei”. „Primăria Orhei a solicitat în repetate rânduri ca lacul Orhei sa fie trecut in gestiune, dar am primit un răspuns negativ. Din aceste considerente, noi ca administrație locală am făcut maximum posibil ca teritoriul lacului Orhei să fie amenajat și transformat într-o zonă de agrement modernă. De asemenea, ne-am adresat gestionarului cu rugamintea de a efectua lucrări de curățire a apei, pentru a exclude pericolul imbolnavirii. Totusi, pe timp de canicula, mor pestii nu doar in lacul Orhei. Totodată menționăm că, Centrul de sănătate publică a verificat bazinul acvatic și a emis un certificat prin care este permis scăldatul! Noi, ca administrație publică locală, vom insista și vom sesiza Agenția Națională "Apele Moldovei". Mai mult ca atât, ținem să vă asigurăm că lucrările au fost efectuate în conformitate cu toate normele sanitare”.