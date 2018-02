(video) Lucinschi: Sunt învinuit că în 2012 trebuia să știu ce o să fie în 2014. Eu nu sunt baba Vanga

Potrivit avocaților, probele aduse de procuror reprezintă copii neautentificate, mai mult decât atât, nu sunt traduse în limba română.

„Dnul procuror invocă un oarecare circuit finaciar bancar, la baza acestui circuit prezintă niște copii neautentificate ale unor extrase din rulajele bancare.Nu cunoaștem de unde dnul procuror le-a obținut, or era obligat să indice direct cine este persoana juridică emitentă. Aceste rulaje bancare sunt secret bancar și ele pot fi obținute doar în urma unui mandat judecătoresc internațional pentru că aceste probe sunt din străinătate. De aceea am cerut să fie excluse aceste probe din dosar. Domnul procuror nu a spus nici astăzi de unde are aceste rulaje. Aceste extrase sunt în limba letonă și nu au fost traduse. Este strigător la cer. Tot dosarul se bazează pe copii neautentificate”, spune avocata lui Chiril Lucinschi.

Pe de altă parte, procurorul susține că probele reprezintă cifre și denumiri de companii, fapt care nu necesită traducere.

„Lista probelor înaintată de acuzatorii de stat a fost înaintată lui Chiril Lucinschi odată cu tot rechizitoriul dosarului. La ședința preliminară a fost pusă în discuție inclusiv lista probelor. Careva obiecții la aceste probe nu au venit din partea acuzării respectiv lista integrală a probelor a fost admisă de instanță și a fost examinată. În mare parte, argumentele apărării se referă la faptul că nu sunt de acord cu aceste probe, dar ele nu pot fi excluse apriori din dosar. Sunt anumite rulaje bancare dar care conțin numai cifre și denumiri de companii, nu are niciun sens să traduci cifre, sunt sume de bani. Ori în letonă, ori în română, suma de bani rămâne aceeași”, a declarat procurorul jurnaliștilor.

Pe de altă parte, Chiril Lucinschi susține că „se face o legătură falsă între mine și frauda bancară care a avut loc în noiembrie 2014”.

„Am observat că dna judecătoare deja s-a expus pe unele circumstanțe care sunt invocate și în dosarul meu prin alte dosare. Conform legii nu poate examina un nou dosar. Se crează o impresie că partea acuzării vrea să țină ceva în secret. Toate cererile și toate interpelările au fost respinse. Pentru recuzare, noi am pregătit un document destul de complex, cu probe, a fost necesar ca acest doc să fie analizat, decizia însă a fost luată în 10 minute.

Se face o legătură falsă între mine și frauda bancară care a avut loc în noiembrie 2014, însă toată perioada care a fost invocată, a fost înainte de asta. Sunt învinuit că în 2012 trebuia să știu ce o să fie în 2014. Eu nu sunt baba Vanga sau Lepădatu, nu pot să prevăd viitorul”, a declarat Lucinschi după ședința de judecată.

UNIMEDIA amintește că ex-deputatul Chiril Lucinschi a fost reţinut, pe 25 mai, în dosarul fraudelor de la BEM, Banca Socială şi Unibank. Acesta, împreună cu trei reprezentanţi ai unui agent economic, sunt bănuiţi de spălare de bani, fapt ce a cauzat prejudicii în proporţii deosebit de mari celor trei entităţi bancare.