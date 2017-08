(video) Lipsă de personal auxiliar în instituțiile preșcolare din capitală. Ce alte nereguli au fost depistate în grădinițe

Majoritatea grădinițelor existente în municipiul Chișinău duc lipsă de personal auxiliar. Instituțiile preșcolare necesită în total de 576 de angajați, dintre care lipsesc 400 de ajutori de educatori și dădace sanitare, 104 bucătari, 46 de spălători de veselă și 37 de asistente medicale. Despre aceasta a anunțat șeful adjunct al Direcției Educație a municipiului Chișinău, Alexandru Fleaș.



Responsabilii recunosc că salariile pentru aceste funcții nu sunt pe departe motivante, de aceea oamenii nu se grăbesc să ocupe locurile vacante în grădinițele din capitală.

„Evident că motivul principal pentru care lipsește personalul este salariul mic. Noi am încercat toate metodele, începând de la toate direcțiile de învățământ la Agenția Pentru Ocuparea Forței de Muncă, am publicat locurile vacante atât pe site-urile Direcțiilor cât și pe rețelele de socializare, am apelat chiar și la părinți. Atâta timp cât salariul va fi mic pentru acest personal, va fi complicat. Avem instituții, unde în genere nu avem bucătar. Cifra este în creștere comparativ cu anii precedenți. Activitatea a două grădinițe din capitală este sistată din lipsă de bucătar”, a declarat Fleaș în cadrul ședinței de astăzi a Primăriei Chișinău.

Totodată, în urma controlului alimentaţiei în instituţiile de învăţământ preşcolar din municipiu, grupul de lucru, format din părinți și specialiști din cadrul primăriei capitalei, au găsit și alte nereguli.

Potrivit șefei Centrului Municipal de Sănătate Publică, Luminița Suveică, în unele grădinițe fructele proaspete sunt înlocuite cu sucuri. De asemenea, s-a depistat faptul că în alimentația copiilor este folosită prea multă pâine și produse de patiserie.

Grupul de lucru pentru controlul alimentaţiei în instituţiile de învăţământ preşcolar din municipiu a efectuat verificări în grădinițe pentru o perioadă de trei săptămâni. Scopul acestuia a constat în verificarea calităţii şi diversităţii produselor alimentare, dar şi respectarea prevederilor legale privind normele naturale şi băneşti.