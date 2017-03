(video) Leancă spune motivul pentru care cererea PPEM de aderarea la EPP a fost respinsă

Iurie Leancă spune că cererea PPEM de aderare la Partidul Popular European a fost respinsă din cauză că Leancă și-a arătat susținere pentru fostul premier român Victor Ponta la scrutinul prezidențial din 2014. Anunţul a fost facut chiar de fostul premier în cadrul emisiunii „Important” de la TVC 21.

„Întradevăr, solicitarea pe care am depus-o, acum un an și jumătate, nu a fost examinată. Nu este o situație ireversibilă. Sunt convins că vom reveni. Pentru anumite motive s-a decis ca să se ia o astfel de decizie. Eu am avut o relație mai veche cu președintele EPP, Joseph Daul, dar relația noastră a dat într-o odată ce eu am declarat că-l susțin pe fostul premier al României Victor Ponda în campania electorală. Mă refer și la relația dintre partide. Este un element destul de subiectiv, fiindcă eu am fost cel care a luptat pentru aderarea PLDM-ului la familia EPP. Am relații foarte bune acolo. Nu este o tragedi”, spune Iurie Leancă.