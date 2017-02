(video) Jurnalist, despre Forumul civic de monitorizare a implementării Acordului de Asociere: Manipulare și mimare a dialogului

Moldovenii trăiesc ca în rai. Fenomenul corupției este stârpit, iar reformele sunt implementate conform prevederilor Acordului de Asociere. Cel puțin despre asta s-a vorbit astăzi, 22 februarie, la Forumului Civic de Monitorizare a implementării Acordului de Asociere, organizat de Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului.

În pofida vorbelor frumoase spuse din prezidiu, unii participanți au criticat dur evenimentul, catalogându-l drept „o mostră de manipulare și de mimare a dialogului cu societatea civilă”.

„Pe timpul guvernării comuniste, am lucrat în mai multe proiecte, organizaţii, scris rapoarte critice, m-am certat, am protestat, am primit şi bate pe spate. Dar, atunci când aveam evenimente ale societăţii civile, erau toţi, indiferent de gradul de opoziţie şi critică, aveam acces ca şi mulţi colegi şi mai vehemenţi ca mine la foruri, mese rotunde etc. Şi puteam vorbi orice în confruntare deplină, deşi era şi multă frică. Calitatea de aţi confrunta "adversarii", deschis, cu argumente şi răbdare - îţi oferă adevărata putere politică. Din păcate guvernarea îi considera pe toţi care gândesc altfel, nici măcar adversari, ci inamici. Dragă guvernare, puterea instituţională nelimitată, nu îţi dă dreptul să te comporţi cu oamenii ca şi cum ar fi capitulat în fata "învingătorilor". Construcţia de realităţi paralele este extrem de dăunătoare in special pentru "constructori"”, a scris Vadim Pistrinciuc pe pagina sa de Facebook.

Și jurnalistul Vitalie Călugăreanu a venit cu critici dure în adresa evenimentului.

„Este un eveniment organizat de CReDO chipurile în numele societăţii civile din MD...Se vorbeşte despre frumuseţea implementării de către guvernare a Acordului de Asociere. Pe scurt - trăim în Rai. Voi sunteţi proşti că nu simţiţi asta.... Tapiola a cerut explicaţii organizatorilor... A plecat! Când a văzut că vin cam mulţi neinvitaţi, Dl Ostaf a ocupat poziţia lângă uşa de intrare în sală. Iar în a doua parte a întâlnirii, am înţeles că dl Ostaf ne va ferici cu nişte explicaţii legate de noul Pilon din proiectul Strategiei Anticorupţie aflat la CNA, pilon prin care se urmăreşte controlul statului asupra media şi ONG finanţate din exterior (ca-n Rusia şi Transnistria, numai ca un pic camuflat)...Iată aşa o mostră de manipulare şi de mimare a dialogului cu societatea civilă „care linge” vorba unui activist prezent în sală”, scrie Vitalie Călugăreanu.

Vedeți mai jos video de la eveniment.