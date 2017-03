(video) Jurist de la Centrul de Asistență a Consumatorilor: Recomandăm să nu cumpărați produse de la Piața Centrală

Juristul de la Centrul de Asistență a Consumatorilor, Radu Jigău susține că oameni ar trebui să se informeze foarte bine înainte de a cumpara un produs alimentar. Chiar dacă astăzi nu i s-a întâmplat, mâine se poate îmbolnăvi pentru toată viața. Despre asta invitatul a vorbit în cadrul emisiunii Alb&Negru de la UNIMEDIA.

”Există un risc de intoxicație alimentară să cumperi produse din stradă. Nu recomandăm să cumpărați produse alimentare din locuri neautorizate, ci doar în locuri special amenajate, unde sunt asigurate condiții minime”, a vorbit Radu Jigău.

Întrebat dacă merge la Piața Centrală după cumpărături, invitatul a răspuns negativ.

”Nu cumpăr produse alimentare de la Piața Centrală. Ultima dată am intenționat să cumpărat cu 5 ani în urmă carne, dar am simțit un miros de carne alterată și nu am mai luat. Cumpăr doar din magazin, chiar dacă plătesc mai mult”, a menționat juristul.

În același timp, Radu Jigău susține că și consumatorul trebuie să se asigure că respectă toate condițiile atunci când cumpără produse alimentare.

”Nu spun că nu este verificată marfa, dar este vorba despre condițiile în care se vinde aceasta. Carnea nu poate fi vândută la +20 grade C. Este și problema ta ca și consumator că nu ai respectat condițiile de procurare și transportare”, a conchis invitatul.

Emisiunea integrală poate fi urmărită aici.