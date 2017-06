(video) Jocuri, concursuri și multă distracție. Cum s-a desfășurat a doua ediție e Festivalului „Bucurie în Mișcare”

Jocuri, zâmbete și concursuri pentru copii, totul a fost organizat duminica aceasta într-un parc din Chișinău.

Pentru că a avut un succes răsunător la prima ediție, Asociația 11even din România, alături de AVI-Moldova, cu susținerea companiei Kaufland, au organizat cea de-a doua ediție a Festivalului „Bucurie în Mișcare” în Orhei, Cahul, Bălți și Chișinău - special pentru cei care preferă un mod activ de viață.

„Bucurie în mișcare a adus distracție și voie bună în sufletele tuturor copiilor de la 4 la 90 de ani care au fost alături de noi în cele 4 orașe în acest an. Am avut parte de un public prietenos și foarte implicat, alături de care am promovat mișcarea și un mod sănătos de viață. La cel mai bucuros Festival din acest an s-au implicat foarte mulți oameni care #iubescmiscarea”, a menționat coordonatoarea „Bucurie în Mișcare, președinta AVI-Moldova, Olga Cortac.

Derulat anul acesta sub sloganul „Iubesc mișcarea!”, proiectul își propune astfel să aducă împreună copii și părinții, tineri care împărtășesc aceleași pasiuni, sportivi amatori și profesioniști, într-un eveniment viu, extrem de ofertant. Având ca scop să mențină participanții activi pe tot parcursul celor patru festivaluri, organizatorii au amenajat diverse zone pentru toți cei care iubesc mișcarea printre care: caravana de joacă pentru prichindei, Cros-ul Bucurie în Mișcare, jocuri și concursuri pentru copii și familie, competiții sportive, demonstrații sportive, fitness și dans, jocuri de team-building, zona cu meșteșuguri, zona cu bunătăți de toate felurile, zona de relaxare și board-games pentru tineri, etc.

Organizatorii acceptă provocarea de a reveni la anul cu un astfel de eveniment.

Pentru mai multe informații despre campania Bucurie în Mișcare Moldova 2017 vă invităm să accesați www.bucurieinmiscare.md sau pagina oficială de Facebook https://www.facebook.com/BucurieInMiscareMoldova.

