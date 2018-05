(video) Ion Ceban, mai bun decât Igor Dodon și Zinaida Greceanîi la alegerile locale? Răspunsul socialistului

După ce președintele Igor Dodon și Zinaida Greceanîi au pierdut la alegerile locale din Chișinău din anii trecuți, socialistul Ion Ceban spune că are șanse de câștig în scrutinul electoral din 20 mai. Declarațiile au fost făcute în emisiunea „12 pentru Chișinău” de la UNIMEDIA.

„Eu cred că trebuie să muncim. Șansele ne le dau alegătorii din municipiul Chișinău. Ceea ce am făcut a văzut toată lumea, ceea ce ne propunem ca și program este foarte accesibil. Eu sper că vom avea o campanie axată întâi de toate pe soluțiile și problemele Chișinăului. Nu pe politică și geopolitică. Eu am semnat și un angajament public în acest sens și chiar, o dată în plus, invit toți participanții la acest scrutin electoral să se distanțeze de problemele cu caracter politic. În oraș e vorba de canalizare, apeduct, transport public, spații verzi și mai multe subiecte care sunt importante și care trebuie rezolvate”, a punctat Ceban.

UNIMEDIA amintește că alegerile din iunie 2011 au reprezentat cea de-a şasea campanie electorală pentru funcţia de primar al municipiului Chişinău. În primul tur de scrutin nici unul din cei 13 candidaţi nu a acumulat 50% din voturile alegătorilor, necesare pentru victoria în alegeri. Din această cauză, pe 19 iunie a fost organizat turul doi de scrutin, în care au participat Igor Dodon şi Dorin Chirtoacă, candidaţii care au obţinut cel mai mare număr de voturi pe 5 iunie. Dorin Chirtoacă a câștigat alegerile cu un procentaj de 50,60%.

Alegerile din iunie 2015 au reprezentat cea de-a şaptea campanie electorală pentru funcţia de primar al municipiului Chişinău. În primul tur de scrutin nici unul din cei 17 candidaţi nu a acumulat 50% din voturile alegătorilor, necesare pentru victoria în alegeri. Din această cauză, pe 28 iunie a fost organizat turul doi de scrutin, în care au participat Dorin Chirtoacă şi Zinaida Greceanîi. Și în acest scrutin Dorin Chirtoacă a câștigat alegerile cu un procentaj de 53,54 la sută.

Menționăm că în cursa electorală s-au înscris Ion Ceban (Partidul Socialiștilor din Republica Moldova), Valeriu Munteanu (Partidul Liberal), Andrei Năstase (Platforma Demnitate și Adevăr), Alexandr Roșco (Partidul Casa Noastră Moldova), Vasile Costiuc (Partidul Democrația Acasă), Constantin Codreanu (Partidul Unității Naționale), Victor Strătilă (Partidului Verde Ecologist), Maxim Brăila (Partidul Popular din Republica Moldova), Alexandra Can (Partidul Național Liberal), Andrei Munteanu (Partidul Societății Progresiste), Silvia Radu (independent) și Alexandru Mîțu ( Partidul Ruso-Slavian)

Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul Liberal Democrat din Moldova nu și-au înaintat candidați, însă au declarat că îl vor susține pe candidatul Platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase.

Nici Partidul Popular European din Moldova nu și-a înaintat un candidat la alegerile locale.

La fel, Partidul Liberal Reformator și-a anunțat susținerea pentru candidatul Partidului Unității Naționale, Constantin Codreanu.

Pe data de 11 mai, Judecătoria Centru a luat decizia de a o exclude pe Reghina Apostolova din cursa electorală.

UNIMEDIA amintește că 12 martie curent, Comisia Electorală Centrală a decis ca alegerile locale noi din municipiile Chișinău și Bălți să se desfășoare la data de 20 mai curent.