(video) Investigație RISE: Mărturiile unui scandal sexual cu implicarea unui pastor american și a unui centru de plasament din Moldova

O nouă investigație Rise Moldova scoate la iveală detaliile unui scandal sexual cu implicarea unui pastor american și a unui centru de plasament din Moldova, "Casa Stela" din Ialoveni, finanțat de fundația americană "Stella's Voice". Philip Cameron, șeful fundații americane, a fost anchetat pe baza mărturiilor mai multor fete din "Casa Stela", care au povestit despre comportamentul indecent și hărțuitor al pastorului. Acum, Cameron, exclus de la șefia fundației creștine, și-a creat o altă fundație în America și își continuă activitatea caritabilă în Moldova, după aceeași schemă.

Pastorul american de origine scoțiană, în vârstă de 62 de ani, și-a început activitatea în Moldova încă pe la mijlocul anilor ‘90. Inițial, acesta aducea ajutoare umanitare mai multor internate. Ulterior, a decis să creeze case de plasament temporar pentru tinerii aflați în situații de risc.

Potrivit, rise.md, pastorul colecta fonduri prin organizarea pelerinajelor la bisericile de peste ocean și Marea Britanie, împreună cu mai multe fete din „Casa Stela”. Ele erau nevoite să povestească enoriașilor americani și britanici prin ce au trecut în copilărie.

„[Tatăl meu vitreg] de multe ori o viola pe sora mea și mă punea să mă uit cum o face. El o bătea și pe mama mea foarte tare. Mama ne-a luat și am plecat de la el. Am trăit un an în pădure într-o colibă. Apoi eu și sora mea mai mică am ajuns la spital. Mama ne-a lăsat acolo, nu a venit la noi. Medicii au sunat la poliție și ne-au dus la internat”, povestește una dintre cele 10 absolvente de internat care l-au însoțit pe Cameron la un eveniment de colectare de fonduri organizat la un centru creștin din statul Alabama, SUA, postat pe YouTube în 2012.

Cameron spunea la evenimetnul din SUA că întreținerea caselor îl costa 67 mii de dolari pe lună.

În 2010, Vlad Filat, fostul prim-ministru, a fost invitat, împreună cu ambasadorul SUA în Moldova, Asif Chauhdry, la deschiderea oficială a "Casei Stela".

Și parlamentarul Valeriu Ghilețchi participase la eveniment. El a fondat și condus, până a se implica în politică, Uniunea Bisericilor Creștine Evanghelice Baptiste din Moldova, mai scrie rise.md.

"Casa Simion", un centru de plasament pentru băieți din Chișinău, era și el susținut financiar de fundația americană.

