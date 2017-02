(video) Întorsătură de situație în cazul bărbatului de la Bălți, impus să-și sape mormântul. Ce versiune are fosta soție a acestuia

După două luni de la răpirea bărbatului, care ar fi fost impus să-și sape groapa, în noaptea de 19 spre 20 decembrie, anul trecut, fosta soție acestuia sparge tăcerea. Femeia susține că de fapt victimă ar fi ea și fiul său, care sa află în arest de două luni, după ce și-a bătut tatăl și l-a încărcat în portbagajul unui automobil.

Când a fost internat, bărbatul declara că în seara când a avut loc incidentul a mers la barul Enigma, pentru a se întâlni cu fiul fostei concubine, care este și proprietara localului cu pricina.

Acesta i-ar fi amenințat familia în mod repetat. Discuția însă nu a avut loc, bărbatul fiind atacat de șapte indivizi.

Astăzi, fosta soție afirmă că de fapt ea era cea șantajată și amenințată de nenumărate ori. Acesta îi spunea că îi va distruge businessul și îi cerea bani câțiva ani la rând. Totodată, aceasta afirmă că, pe când erau căsătoriți, bărbatul avea multe datorii și se ocupa cu afaceri dubioase.

„Deseori mergea prin baruri, nu achita, cheltuia sume mari de bani, iar proprietarii veneau cu pretenții în barul meu și îmi cereau banii. Desigur că la început eu întorceam datoriile, însă peste un timp am hotărât să renunț. Probeleme au durat trei ani. Totul a luat sfârșit când am aflat că el își bătea joc de copilul meu. Toți acești ani el nu m-a lăsat în pace, îmi cerea bani, mă amenința. Peste un timp mi-am descoperit mașina incendiată lângă bar. Ulterior am primit un mesaj dubios, cu care am mers la poliție”, povestește femeia pentru BTV.

Din imaginile video înregistrate de camerele de bord se vede cum victima intră în local. În doar câteva clipe iese la terasă unde așteaptă pe cineva. După o scurtă discuție persoanele dispar din obectiv.

Femeia declară că fiul ei nu neagă faptul că s-a luat la bătaie cu bărbatul și l-a urcat în portbagaj. Asta însă pentru a-l duce acasa la mama sa, ca să-și ceară scuze. Amenințările cu moartea și alte detalii ar fi un scenariu bine pus la punct de către victimă.

„Venit la bar, acesta a început iar cu amenințări. Acesta declara că nu ne va lăsa în pace și că oricum barul va deveni al lui. La aceste vorbe evident că fiul meu a reacționat. Ulterior acesta l-a urcat în mașină ca să-l aducă la mine acasa ca să își ceară scuze și să-mi promită că nu se va mai apropia de casa noastră”, mai adaugă femeia.

Imediat după incident, poliția a reținut doi suspecți. Printre persoanele reținute, se găsește și fiul fostei concubine în vârstă de 22 de ani. Aceștia riscă de la șase până la zece ani de închisoare.

Bărbatul de 41 de ani cere despăgubiri morale de 200.000 de lei și despăgubiri pentru daune materiale în valoare de 20.000 de lei.