(video) În urma tragediei din Kemerovo, guvernatorul, Aman Tuleev, și-a dat demisia: „Cu așa o greutate morală nu se poate de lucrat”

„Eu am făcut tot ce am putut. Am avut întâlnirii cu familiile decedaților și m-am străduit să ofer tot ajutorul. Consider că este corect, conștient și este singura soluție adevărată, pentru că, cu o greutate atât de mare, nu poți, din punct de vedere moral, nu poți”, a punctat Tuleev decizia sa.

Aman Tuleev în vârstă de 73 de ani, a intrat în politică la sfârșitul anilor 1980. Regiunea Kemerovo a fost condusă de acesta din 1997, de patru ori fiind reales șeful regiunii, rezultând 93,5-96,69% din voturi. Puterile sale la următoarea perioadă de guvernare urma să expire în 2020, scrie ria.ru.

UNIMEDIA amintește că administrația orașului Kemerovo a publicat listele oamenilor decedați, dar și a celor dispăruți fără urmă, în urma incendiului din centrul comercial "Zimneaia Vișnea".

38 de persoane, printre care 26 minori, au fost dați dispăruți. Dintre cei 64 de morți, identitatea a 25 a fost stabilită, printre care 13 sunt copii.