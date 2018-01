(video) Ilie Bivol răspunde tuturor acuzațiilor: Ar trebui să fii tare prost să te gândești că eu am înscenat toată chestia asta că mi-am dat foc la casă

Într-un vlog lung de 30 de minute, Ilie le răspunde tuturor celor care au discutat cazul său și spune că nu se va lăsa, va munci asiduu în continuare și-și va reface casa. "Știu cum este să fii sărac, să nu ai nimic și știu cum este să ai. Pentru că tot ce am făcut, am făcut cu mâinile mele și am muncit pentru astea", spune Ilie.

Vedeți mai jos întreaga sa replică tuturor criticilor aduse în adresa sa.