(video) Ilian Cașu: Tandemul Plahotniuc-Dodon este creat în stilul mafiei siciliene

Între președintele țării Igor Dodon și Vlad Plahotniuc nu există o luptă veritabilă, iar totul ce se petrece în societate este o coordonare dintre ei. La aceste concluzii a ajuns vicepreședintele formațiunii Partidul Nostru Ilian Cașu în emisiunea IMPORTANT de la TVC 21.

„Vedem o colaborare perfectă dintre tandemul Plahotniuc-Dodon. Eu văd acest tandem în termenii mafiei siciliene. Plahotniuc având locul superior și Dodon rolul inferior. Așa explic eu tandemul acesta și acel care este superior își permite foarte multe în raport cu inferiorul”, a spus Cașu.

Vicepreședintele formațiunii „Partidul Nostru” a subliniat faptul că nu există o luptă dintre Plahotniuc și Dodon. „Există coordonare și colaborare. Dodon nu are șanse în cazul unei lupte cu Plahotniuc. Actualmente în relația mafiotă între superior și inferior, inferiorul are foarte puține drepturi sau nu le are de loc. Totul este sincronizat și totul este coordonat. Este nechibzuit să vorbim despre o luptă politică veritabilă”, a conchis Ilian Cașu.