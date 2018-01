(video) Igor Dodon, într-un final, a oferit un interviu de la înălţime pentru canalul rus RTVi: Întâlnirea a avut loc la Moscova

Astfel, din primele minute din interviu, jurnalista Minsker a menționat despre ultimile evenimente din în Republica Moldova. Jurnlista a atras atenția și despre Legea anti-propagandă TV, care a fost promulgată de președintele interimar, Andrian Candu.

„Trebuie să înțelegem că anul 2018, este anul alegerilor parlamentare în Republica Moldova. Mojoritatea parlamentarilor este controlată de Partidul Democrat, practic ei nu dețin susținere din partea cetățenilor din Moldova, poporul au încredere în ei nu mai mult de 6-7%. Un astfel de procent mic de încredere din partea poporului, nu a fost în ultimii ani. Pentru a putea cumva să se poziționeze ei întreprind asfel de confruntări dure geopolitice”, astfel a justificat Dodon despre ultimile evenimente ce sunt legate de Rusia, atât despre Legea anti-propagandă, cât și despre interzicerea de a trece frontiera jurnaliștilor ruși în Republica Moldova.

Dodon a mai adăugat câteva acțiuni ai guvernării, care ar putea scoate lumea în stradă și a organiza noi proteste.

„Se va întâmpla în cazul în care majoritatea parlamentară va merge la distabilizare în direcția regiunii transnistrene. Dacă majoritatea parlamentară va încerca să schimbe Constituția, din punct de vedere al limbii, dacă aceștia vor încerca să scoată președintele din funcție nu prin referendum, ci prin manipulări, atunci poporul va ieși în stradă, înclusiv și eu alpături de popor”, a menționat Igor Dodon.

Interviul, care îl puteți privit mai jos, a fost realizat în capitala Rusiei, Moscova.

„După cum am promis, am oferit un interviu jurnaliştilor de la postul de televiziune internaţional RTVI, care va fi difuzat în această săptămână, în cadrul unei emisiuni ample de bilanţ „Noile bilanţuri la RTVI, pe ambele părţi ale oceanului”. Am răspuns la toate întrebările adresate”, a subliniat Igor Dodon pe pagina sa de facebook.

UNIMEDIA amintește că pe 22 ianuarie, Marianna Minsker, jurnalista postului de televiziune internaţional de limbă rusă, RTVi, a sosit la Chişinău pentru a lua un interviu de la preşedintele Igor Dodon. Potrivit ei, poliţiştii de frontieră i-au verificat paşaportul timp de zece minute, după care ea a fost informată că nu i se permite intrarea în Republica Moldova, pe motiv că nu au putut să-şi justifice scopul vizitei.