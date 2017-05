(video) Igor Dodon a găsit „soluția”: Clădirea Președinției va fi reparată din banii Turciei

Igor Dodon spune că Turcia va finanța reparația clădirii Președinției, distrusă în timpul protestelor din 2009. Declarația a fost făcută de către președintele Igor Dodon în cadrul emisiunii „Glavnîi vopros”.

„M-am adresat președintelui Erdogan cu rugămintea de a mă ajuta cu un proiect, despre care am anunțat imediat după ce am ajuns în funcția de președinte. Știți că în centrul Chișinăului este clădirea Președinției, care în timpul loviturii de stat din 2009 câteva etaje au fost distruse. Apropo, pentru repararea Parlamentului, Guvernul din bugetul de stat a alocat câteva sute de milioane de lei. Eu consider că bani din bugetul de stat trebuie îndreptați spre pensii, agricultură. Din momentul în care am fost investit în funcție am declarat că această clădire este un simbol de stat și am menționat că voi găsi resurse financiare, nu din bugetul de stat, pentru a repara clădirea, nu pentru că nu am avea oficii, dar pentru țara noastră această clădire este un simbol. În 2009 am avut o înțelegere cu Rusia pentru a ne ajuta cu repararea ambelor clădiri. Anul acest m-am adresat colegilor din Turcia, Azerbaidjan, Turkmenistan, Qatar. În urma întrevederii cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, acesta s-a arătat deschis pentru a ne ajuta”.

Igor Dodon spune că premierul Turciei nu a menționat câți bani va oferi pentru reconstrucția Președinției.

UNIMEDIA amintește că clădirea Președinției a trecut în gestiunea șefului statului. Decizia a fost luată în ședința Guvernului de ieri.

Nu toți miniștrii au votat pentru această inițiativa. Miniștrii liberali au fost contra acestei „tranzacții”. Valeriu Munteanu spune că cu cele 200 de milioane de lei, necesare pentru repararea clădirii, pot fi restabilite capital 100 de grădinițe din republică.

Anterior, președintele Igor Dodon a cerut repararea cât mai repede a clădirii Președinției, care a fost distrusă în timpul protestelor din 7 aprilie 2009.