(video) Igor Dodon: „Votul mixt a fost o cedare din partea Partidului Democrat. Aveau voturi pentru uninominal”

Votul mixt a fost o cedare din partea Partidului Democrat, este delcarația Președintele Igor Dodon, făcută în cadrul emisiunii înPROfunzime, de la postul ProTV.

"Ei au votat în prima lectură, aveau voturi pentru uninominal", a adăugat Igor Dodon, la remarca prezentatoarei că Partidul Democrat ar fi devenit ulterior promotorul votului mixt, în locul celui uninominal.

UNIMEDIA amintește că în aprilie curent Președintele Igor Dodon se declara împotriva sistemului uninominal de vot și a venit cu o altă obțiune- sistemul electoral mixt.

La 5 mai deputații au votat în prima lectură pentru două proiecte de lege: proiectul PDM, care stipulează trecerea la un sistem uninominal și proiectul înregistrat de PSRM, care prevede instituirea unui sistem electoral mixt. Comisia juridică, numiri și imunități a propus ca cele două proiecte să fie comasate pentru lectura a doua, iar de bază să fie luat proiectul privind trecerea la unui sistem electoral mixt.

Întrebat ce crede despre teoria că de fapt conflictul dintre PSRM și PD ar fi trucat, cu referire la un editorial de pe DeutscheWelle, care spune că această "rivalitatea comică" s-ar putea încheia cu "devorarea lui Igor Dodon", președintele a răspuns:

"N-o să încerce nimeni să ne devoreze, că o sa îi stea în gât. Avantajul președintelui Dodon este că are în spate susținerea poporului, pe de o parte și pe de altă parte, este un partid pro-prezidențial, care are susținerea în diferite sondaje. Noi facem măsurări fiecare două săptămâni. [...] Este vorba de cel puțin jumătate din populația Republicii Moldova care susține Partidul Socialiștilor și președintele. În premieră în ultimii opt ani instituția prezidențială din R.M. are o astfel de susținere".