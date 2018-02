(video) „Iar acum ne întrebăm cât lapte este în lapte”. Povestea unui fermier, nevoit să-și abandoneze afacerea

Cătălin Parasca, este originar din localitatea Alexandreni, raionul Edineț. În anul 2010, deși stabilit la Chișinău, a hotărât să-și deschidă o fermă mică de vaci în satul natal. Zis și făcut: și-a construit un grajd în e la marginea satului, punându-și afacerea pe roate.

„Am decis sa fac grajdul în gradină să înmulțesc numărul de vaci și peste vreo 2-3 ani cu gândul că prind vreun proiect de stat să pot să ma lărgesc și să ies în extravilan. Începutul a fost greu, am luat un credit de 20.000 de lei și am construit grajdul de la 0. Am cumpărat câțiva viței plus două vaci ale părinților. În al doilea an am mai luat un credit de 100.000 de lei (am întors 170.000), am cumpărat vaci și un microbus. Am devenit membru a Federației Naționale a Fermierilor, frecventam seminarele, de fiecare data când veneam la Chișinău treceam pe la Ministerul Agriculturii în speranța că și la noi (după experiența României) apare un proiect de dezvoltare a domeniului zootehnic”, a scris Cătălin.

Acesta mai povestește că a fost vizitat de oaspeți din SUA și de fostul ministru al Agriculturii, Vasile Bumacov. A fost lăudat și încurajat să se extindă. Din partea Ministerului a primit un aparat de muls.

Ppentru a mă dezvolta trebuie să mut ferma în extravilan. Dar pentru asta trebuiau minim două milioane de lei, bani pentru care nimeni nu ți-i garanta. Știu băieți tineri și cu mult entuziasm care au împrumutat sume mari de la bancă pentru a face ferma și au rămas cu casele gajate la banca și probleme mari”, mai spune fostul fermier.

Afacerea a ținut patru ani. A ajuns să aibă șase vaci mulgătoare și viței, în total 21 de capete. „Laptele îl vindeam noi la piață, făceam o brânză și smântână extraordinar de gustoasă. Lucram zilnic cite 15 ore, lucram din plăcere.

Dar trebuiau investiții pe care eu nu le aveam, iar statul nu se uită la micii producători, nu are strategii de dezvoltare. Oamenii la sate nu mai țin vaci ca înainte. Dintr-o mahala poate sa iasă 2 gospodari cu o vacă so ducă la cireadă. De ani de zile se tot vorbește că laptele scade că trebuie de făcut, de trebuie de investit, și mai departe de cuvinte nu se face nimic. Am fost nevoit să închid afacerea și să revin la Chișinău”, spune trist, Cătălin Parasca.

Fostul fermier a publicat un material video, realizat acum doi ani, când afacerea acestuia încă era pe roate.

UNIMEDIA amintește că recent o expertiză a laboratorului de testare a alimentelor din cadrul Centrului de Metrologie Aplicată și Certificare (CMAC) din Republica Moldova a ajuns la concluzia că un sfert din producția de lactate a 45 de întreprinderi analizate conțineau grăsimi de natură străină și nu lapte.