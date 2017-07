Sâmbătă, 8 iulie, a avut loc cea de-a cincea ediție a festivalului "Ia Mania"- acolo unde se cântă muzică bună, se mănâncă bucate tradiționale și se poartă ie cu mândrie.

Muzică buna și artizanat, vizitatori chinezi și o mămăligă de 300 de kg – acestea sunt doar câteva din ingredientele festivalului în care dress code-ul este ia și cămașa tradițională.

Mii de oameni au ajuns la Holercani pentru o zi plină cu de toate: muzică, soare, mâncare. Unii și-au procurat ii, alții au venit doar să le vadă.

Vizitatoare: "Am reușit să mai mergem prin împrejurimi, să ascultăm concertul, să ne procurăm chiar și o ie și in rest cu familia”.

Vizitator: "Am reușit să văd târgul de ii, să mănânc mămăligă, să beau un pahar de bere”

"Ti-ai cumparat vreo ie?"

"Nu mi-am cumparat ie, am venit doar sa le văd".

Ia Mania este un festival care atrage nu doar moldoveni.

Vizitator din Coreea de Sud: "This festival is so exciting, and people are so kind. This atmosphere is so peaceful. (Acest festival este foarte emoționant, oamenii sunt buni. Atmosfera este foarte liniștitoare).

"Ce ați reușit să faceți?"

"I ate meat, mămăliga" (Am mâncat carne și mămăliga)

Și în acest an, festivalul a avut un târg impresionant de artizanat.

Alina Bradu, designerul vestimentar al brandului cu același nume:"Astăzi noi avem rochițele stilizate în stil etno, cu diferite stofe, cu elemente etno, croșetare, gulerașe. Ia este izvor de inspirație".

M-am ales și eu cu o basma marca “Alina Bradu”.

Lidia Obleac, meșteriță populară, despre elementele unei ii: "Se începe cu altița, dupa altiță urmează încrețul, care determină despărțirea între tinerețe și bătrânete. De aici se încep râurile, drumurile unei femeii. Se fac trei pe mânecă. Dinainte aceleași râuri ca pe mânecă".

Grigore Sânchetru cântă, dar și confecționează instrumente muzicale.

„Cavalul e un instrument cu care se cântă doine și balade”, spune meșterul și ne arată prin cântec.

Ia Mania a demonstrat încă o dată faptul că moldovenii pot mânca gustos și... mult: dovadă este mămăliga de 300 de kg.

Pe lângă super mămăliga, la festival a fost confecționat și un colac gigantic. Timp de 4 ore, gospodinele satului Molovata l-au împletit, iar la final a ajuns să aibă un metru în diametru și 16 kilograme. Scos la licitație în scopuri caritabile, colacul a fost vândut cu 150 de Euro și 200 de lei.

Nata Albot, organizatoarea festivalului Ia Mania: “Probabil că efortul oamenilor anul acesta a decis soarta a acestui festival.De asemenea, efortul primarilor din raionul Dubăsari. Când oamenilor le dai șansa să se manifeste, este extraordinar cum ei se pot manifesta”.