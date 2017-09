(video) Hotărât și nu prea! Igor Dodon anunță ample manifestații la 24 septembrie, dar nu la Chișinău

Socialiștii și Igor Dodon vor organiza ample manifestații de protest împotriva respingerii celor 4 inițiative de modificare a legislației înaintate de președinte, dar care au fost anulate de Curtea Constituțională. Deocamdată însă, organizatorii nu au luat o decizie: fie vor protesta în fiecare raion, sau la nivel regional.

Dodon susține că a protesta acum la Chișinău nu are niciun sens. "Consider că a organiza hore în jurul Guvernului nu are niciun sens. La Chișinău ne vom aduna pentru Marea Adunare Națională, iar atunci vom ieși cu toții, indiferent de opțiunile geopolitice a fiecăruia pentru a da jos această guvernare și a pune punct", spune Dodon.

Chiar dacă se declară hotărât să dea jos guvernarea prin acest mod, președintele susține că asta se va întâmpla doar dacă va vedea că PD se pregătește serios de războiul pe Nistru sau vine cu noi inițiative destabilizatoare, precum moțiuni de cenzură împotriva președintelui.

Dodon susține că de obicei, cei ce vin la putere prin revoluție, în 9 din 10 cazuri, pleacă de la putere la fel. "Această guvernare a venit la putere în urma tentativei de lovitură de stat din 7 aprilie 2009. (...) Eu încerc și am încercat prin tot ce pot să previn destabilizarea situației. Dar dacă altfel nu se va putea, atunci poporul va protesta, iar președintele va fi cu poporul. În acest caz, karaoke în piață nu va fi", mai spune Dodon.