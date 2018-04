(video) Harry Potter se transformă în joc de mobil pentru fani: Data oficială a lansării

De dezvoltarea jocului s-a ocupat un studio mai puțin cunoscut. Jam City mai are în portofoliu câteva creații inspirate de proprietățile intelectuale deținute de Warner Bros, dar nu numai.

Lista proiectelor anterioare include jocuri precum Futurama Worlds of Tomorrow, Family Guy The Quest for Stuff sau Marvel`s Avengers Academy.

Jocul de aventură se anunță a fi destul de complex. Pe lângă activitatea pe care o vei desfășura la orele de magie in-game, vei putea dezvolta relații de prietenie cu alte personaje, iar deciziile tale vor avea un impact real asupra modului în care va evolua povestea.